انطلاق حملة خلف الحبتور الخيرية بمناسبة شهر رمضان المبارك

أطلق مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلف بن أحمد الحبتور ، حملة رمضان الخيرية التي تستهدف توزيع نحو 80 ألف وجبة علي المتعففين خلال الشهر الفضيل في كلٍ من دولة الإمارات ولبنان.

وقد بدأت الحملة بتوزيع أكثر من 15 ألف وحدة غذائية في لبنان على جميع المعوزين والفقراء في مختلف المناطق اللبنانية. أما على صعيد دولة الإمارات سيتم توزيع 7500 وجبة خلال الشهر الكريم على التجمعات العمالية في امارة دبي، بالإضافة إلى خيمة إفطار الصائم التي أقيمت في بهو مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وستوزع 60 ألف وجبة خلال الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، قال خلف الحبتور "إن حملة رمضان الخيرية تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي نقوم بها في مجموعة الحبتور، وهو جزء من المسؤولية الاجتماعية لتأمين متطلبات الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتها الأساسية ورسم البسمة وإدخال السرور عليها في هذه الأيام المباركة".

وبالتوازي بدأت الحملة توزيع بطاقات المير الرمضاني التي تمكن مستفيديها حرية شراء المواد الغذائية حسب احتياج الأسرة، حيث قام خلف الحبتور بتقديم 1000 بطاقة مير رمضاني لدعم الأسر المتعففة في مختلف أرجاء دولة الإمارات بالتعاون مع فريق إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي. كما سيتم توفير 250 بطاقة مير للعوائل المستحقة في إمارة دبي وفقاً لكشوفات معدة مسبقاً من الذين تمت الموافقة عليهم من قبل لجنة المساعدات، بناءً على دراسة أحوال الأسر وظروفها المعيشية.

أضاف الحبتور "لدي فريقاً متكاملاً لإدارة العمل الخيري تحت اشرافي المباشر يقوم باستقبال الطلبات ودراستها والتعرف على الاحتياجات، بهدف تلبية جميع المتطلبات، والعمل على حلها".

وعلى صعيد آخر أتم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بدبي - الذي رممه خلف الحبتور وافتتح للعامة عام 2011 - كافة استعداداته لاستقبال جموع المصلين والصائمين على مدار شهر رمضان المبارك بتوفير التسهيلات والخدمات التي تهيّئ للمصلّين أجواء روحانية.

سيُلقي فضيلة الشيخ الدكتور فارس المصطفى محاضرات دينية يومياً بعد صلاة العصر، سيتم بثها مباشرةً عبر صفحات المسجد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي فيسبوك وإنستغرام وتويتر ويوتيوب. كما يقوم المسجد بنقل شعائر صلوات الجمعة والتراويح وليلة القدر وعيد الفطر في بث حي مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كذلك يستقبل مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب الجاليات غير المسلمة لإطلاعهم على قيم الإسلام الجوهرية وثقافة الإمارات وتقاليدها. وسوف تتسنّى للجاليات فرصة اختبار جوهر الشهر الفضيل عبر المشاركة في وجبات الإفطار إلى جانب المسلمين.

تجدر الإشارة أن خلف بن أحمد الحبتور رائد من رواد العمل الخيري في الوطن العربي والعالم. له اسهامات كبيرة في شتى المجالات أبرزها تقديم منحة دراسية لمئة فتاة أفغانية لإستكمال دراستهم الجامعية، إقامة عرس جماعي لمئة شاب اماراتي لبناء اسرة متلاحمة ومستقرة، تكفل بشراء عشرة من الآلات الذكية المبرمجة لتحضير الخبز وتوفيره مجاناً للمحتاجين والعمال ضمن مبادرة خبز السبيل، خصص 300 غرفة فندقية لإيواء الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية من الدولة، انشاء مستشفى حرار في عكار شمال لبنان، مركز المحاكاة الطبية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم الأكاديمي الطبي، مركز القيادة في جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأميركية، منحة بقيمة 2.8 مليون دولار أميركي لحملة "استغاثوا فلبينا" التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتخفيف معاناة النازحين السوريين في الأردن ولبنان، والعديد غيرها انطلاقاً من إيمانه بحق الجميع بعيش حياة كريمة ملؤها الطمأنينة من دون تمييز من خلال العطاء والمشاركة.