وفاة مواطنة في حادث اصطدام مركبة بنخلة

توفيت شابة مواطنة تبلغ من العمر 26 عاماً إثر حادث انحراف مركبتها والاصطدام بنخلة وسور منزل بشارع النخيل في الفجيرة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، لـ «الإمارات اليوم» إن غرفة العمليات بالقيادة العامة في الفجيرة، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام مركبة بسور منزل على شارع النخيل، وعلى الفور توجهت دوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتبين من المعاينة وقوع الحادث نتيجة انحراف مركبة المواطنة بشكل مفاجئ ما أدى إلى تدهورها واصطدامها بنخلة على طرف الطريق ثم الاصطدام بسور منزل.

وأضاف أنه تم استدعاء فرق الإنقاذ التابع لدفاع مدني الفجيرة التي نجحت في استخراج قائدة المركبة التي كانت محشورة نتيجة الحادث وتم نقلها في الحال إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أنها توفيت متأثرة بالإصابات البليغة التي تعرضت لها نتيجة الحادث. من جهتها دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس، وخفض السرعات على الطرق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وضرورة التقيد بالسرعة المحددة على الطرق.