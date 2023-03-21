تنبيه عاجل من "الداخلية" بشأن الحالة الجوية

دعت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الجمهور إلى تأمين المركبات، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة".

وقالت وزارة الداخلية عبر "تويتر" نظراً للحالة الجوية السائدة في المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، واحتمالية تساقط الأمطار مصحوبة بحبات من البرَد.. ندعو الجمهور الجمهور الكريم إلى تأمين المركبات، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة".

من جانبها أرسلت شرطة دبي قد أرسلت منذ قليل رسالة تنبيه على الهواتف تدعو للابتعاد عن الشواطئ وتجنب مناطق الأودية وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات أثناء التقلبات الجوية الحالية.

وقالت شرطة دبي عبر الرسالة النصية، "تتعرض مدينة دبي لتقلبات في الحالة الجوية لذا يرجى الابتعاد عن الشواطيء وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والتزام تعليمات الجهات المختصة".

وفي سياق متصل دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب هطول الأمطار.

وأكدت الشرطة ضرورة ترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطرق بحذر من أجل سلامة الجميع.

كما وجهت بعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية والسدود.