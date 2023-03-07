بلدية الشارقة تفتتح حديقة النوف 3 على مساحة 44 ألف متر مربع

افتتح المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة مساء أمس حديقة النوف 3 على مساحة إجمالية بلغت 44 ألف متر مربع تزامناً مع احتفالات البلدية بمناسبة ليلة النصف من شعبان "حق الليلة" في الحديقة وسط أجواء من المتعة والفرح.

وأكد رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة سالم علي المهيري أن التوسع في إنشاء الحدائق يعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالأسرة والحفاظ على خصوصيتها من خلال حدائق الأحياء والتي بدورها تشكل بيئة للتعارف والتواصل الاجتماعي بين سكان الحي الواحد كما تسهم في تعزيز مظهر المدينة الجمالي من خلال ما تتوفر بها من مساحات مزروعة ومرافق خدمية متميزة وتصاميم جميلة تعكس النهضة العمرانية للإمارة والتميز في تصميم مبانيها ومرافقها.

من جانبه أوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي أن الحديقة تشكل متنفساً جديداً لسكان المنطقة وتوفر لهم بيئة مثالية لقضاء أجمل الأوقات وممارسة أنواع مختلفة من الرياضة خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث بلغت مساحتها الإجمالية 44 ألف متر مربع نفذت بها البلدية أعمال الزراعة لتعزيز مظهرها الجمالي على مساحة تقدر ب41,432 متر مربع شملت المسطحات الخضراء وأنواع مختلفة من الزهور بلغ عددها 7 آلاف زهرة موسمية وزراعة ما يقارب 6 آلاف نبتة متنوعة من نباتات الزينة ومغطيات التربة والشجيرات المزهرة.

وأضاف أن البلدية وفرت في الحديقة مرافق عديدة شملت ملعب لكرة القدم وآخر لكرة السلة وملعب لكرة الطائرة ومصلى للنساء ومقاعد خشبية و90 عامود إنارة موفرة للطاقةومنطقة لألعاب اللياقة البدنية إلى جانب المرافق الخدمية.

وصاحَبَ افتتاح الحديقة فعاليات وورش وأنشطة نظمتها البلدية لرسم الفرحة والبهجة على وجوه المشاركين من الأطفال.