«بلدية دبي» تجمع قدامى التجار المواطنين في «سوق رمضان»

شهدت مبادرة «سوق رمضان» التي أطلقتها بلدية دبي، وبدأت أعمالها أمس، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين الباحثين عن السلع والمنتجات الرمضانية ذات الطابع التراثي، وتستمر الفاعلية حتى 15 مارس الجاري، بدءاً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة التراث العمراني والآثار بالإنابة في بلدية دبي منصور عبدالنور الريس لـ«الإمارات اليوم»، إن بلدية دبي سعت من خلال إنشاء «سوق رمضان» إلى جمع قدامى التجار المواطنين، في مكان واحد، بشارع البلدية القديم، إلى جانب السوق الكبير في ديرة، الذي يُعد أول وأقدم سوق بالإمارة، لتمكينهم من عرض منتجاتهم بأسعار تنافسية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكد الريس أن البلدية حرصت على توفير منصات وأماكن العرض للمشاركين مجاناً، مع تقديم كل التسهيلات والمحفزات التي تشجعهم على المشاركة وعرض منتجاتهم التي تستهوي المتسوق المحلي، كما تهدف الفعالية أيضاً إلى الترويج لمحتوى الأسواق التقليدية ومنتجاتها، والحفاظ على التراث وأصالة العادات القديمة الخاصة بالاستعداد للشهر الفضيل، إضافة إلى دعم المستثمرين في الأسواق وتشجيع الإقبال عليها.

وقال: «يعتبر سوق رمضان من الفعاليات الترفيهية، التي تعكس تراث وعادات وأصالة إمارة دبي، واستعداداتها وتحضيراتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تُعتبر فكرة السوق مشابهة للأسواق القديمة في الإمارة، التي كانت مقصداً للأهالي لتوفير احتياجاتهم الشخصية والمنزلية والتجهيز لرمضان».

وأضاف: «حرصت البلدية على إقامة فعالية ترفيهية احتفالاً بقدوم الشهر المبارك، تجذب مختلف أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وسيّاح لزيارة السوق، والتعرف إلى مجموعة واسعة من أبرز المستلزمات والهدايا، والملابس، والمنتجات الغذائية المعروضة فيه، والاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة، إضافة إلى أفضل العروض والفعاليات طوال أيام السوق الـ10».

وتتضمن الفعالية؛ سوقاً مصغراً إلى جانب السوق التراثي، يتألف من 20 كشكاً للسوق المصغر، منها 15 كشكاً مخصصاً للمحال في سوق شارع البلدية، وخمسة أكشاك لدعم مشاريع المواطنين المحلية، حيث سيحتوي على كل المستلزمات الخاصة بالتجهيزات الرمضانية، و«حق الليلة»، إلى جانب العديد من الخدمات العامة والترفيهية، وعربات للطعام والمأكولات الشعبية، والعروض الحية الخاصة بالأطفال بين الساعة 4 و8 مساءً.

وقال إن بلدية دبي دعمت أصحاب المحال والتجار الموجودين في هذه الفاعلية التي تستمر لمدة 10 أيام، ووفرت كل ما يلزم لاستقطاب الزوار والسياح في إمارة دبي سواء من المواطنين أو المقيمين.

وقال تجار مواطنون لـ«الإمارات اليوم» إن مبادرة البلدية مكنتهم من عرض منتجاتهم وبضائعهم بسهولة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في انتعاش ورواج تجارة المواطنين، خصوصاً أن أماكن العرض وفرتها لهم البلدية بالمجان، فضلاً عن توفير بيئة عرض جاذبة للمتسوقين من مختلف الجنسيات، مثمنين ما تقوم به البلدية من دور كبير في دعم الأنشطة التجارية المواطنة.

وأثنى متسوقون التقتهم «الإمارات اليوم» في مقر السوق، على المبادرة التي ساعدت بشكل كبير في توفير كم كبير من المنتجات المتنوّعة في مكان واحد، في بيئة مناسبة للعائلات، حيث وفرت البلدية أجواء رمضانية تراثية ممتعة، جعلت من زيارة السوق تجربة استثنائية، كما جعلت من التسوّق متعة وتشويقاً.