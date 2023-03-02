سلطان النيادي يدخل إلى المركبة التي ستحمل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

عبر طاقم مهمة Crew-6 الممر المؤدي إلى مركبة دراجون، ويدخل إلى هذه المركبة التي ستحمل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

 

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