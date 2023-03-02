سلطان النيادي يدخل إلى المركبة التي ستحمل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.. فيديو
عبر طاقم مهمة Crew-6 الممر المؤدي إلى مركبة دراجون، ويدخل إلى هذه المركبة التي ستحمل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
طاقم مهمة Crew-6 يعبر الممر المؤدي إلى مركبة دراجون، ويدخل إلى هذه المركبة التي ستحمل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/rXKqRO0duo— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023
رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في طاقم Crew-6 يصلون إلى مجمع الإطلاق 39A، ويلقون نظرة على صاروخ فالكون 9، ويصعدون إلى الممر المؤدي إلى مركبة دراجون.@MBRSpaceCentre #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/rCXoRAYaRb— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023
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