21.14 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس ونافدكس 2023» في 4 أيام

شهد اليوم الرابع من معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي؛ لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، توقيع 10 صفقات لمصلحة وزارة الدفاع، بقيمة 2.7 مليار درهم، موزعة على ست صفقات محلية، وأربع دولية. وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» في أربعة أيام منذ انطلاقهما إلى 21.14 مليار درهم، بواقع 44 صفقة لمصلحة وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، والرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك سعيد المنصوري.

وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الرابع لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» لمصلحة وزارة الدفاع بلغت ست صفقات بقيمة 1.2 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء كاميرات حرارية للبنادق بقيمة 91 مليون درهم، والتعاقد مع شركةTAMALEX INTERNATONAL لتقديم الدعم الفني والإصلاح وتوريد قطع غيار للآليات بقيمة 53 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن جروب لشراء كاميرات حرارية ومنظار حراري بقيمة 65 مليوناً، والتعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن جروب لتقديم خدمات الدعم الفني لنظام SAP بقيمة 21 مليوناً، والتعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن جروب لتقديم خدمات الدعم الفني والخدمات اللوجستية لأنظمة اتصالات سفن بقيمة 24 مليوناً، والتعاقد مع شركة نورينكو الصينية بوساطة شركة إنترناشونال جولدن جروب لشراء الراجمات من نوع ‏AR3‎‏ وصواريخها مع تقديم خدمات الدعم الفني في الدولة بقيمة 902 مليون درهم.

ومن جانبه، أشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات الدولية التي أُبرمت لمصلحة وزارة الدفاع لليوم الرابع لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» بلغت أربع صفقات بقيمة 1.5 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة MBDA الفرنسية لشراء صواريخ الميكا بقيمة 1.26 مليار درهم، والتعاقد مع شركة LEONARDO الإيطالية لشراء قطع غيار لأنظمة القيادة والسيطرة بقيمة 36 مليون درهم، والتعاقد مع شركة HARRIS INTERNATIONAL الأميركية لتقديم خدمات الإسناد الفني والتدريب على أنظمة القيادة والسيطرة بقيمة 79 مليون درهم، والتعاقد مع شركة KAMAN PRECISION PRODUCTS الأميركية لشراء مكملات الذخائر بقيمة 165 مليون درهم.

وبدوره، قال سعيد المنصوري، إن اليوم الرابع من فعاليات المعرضين شهد ختام فعاليات محادثات أديكس «IDEX Talks» التي شهدت مشاركة كبرى صنّاع القرار والخبراء في العالم، حيث ناقشوا على مدار ثلاثة أيام سبل النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن جائزة آيدكس نكست جين للابتكار في اليوم الختامي، حيث تنافس عليها ما يزيد على 34 شركة، من 25 دولة حول العالم.