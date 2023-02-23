21.14 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" في 4 أيام

شهد اليوم الرابع من معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي؛ لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، عن توقيع 10 صفقات لصالح وزارة الدفاع بقيمة 2.7 مليار درهم موزعة على 6 صفقات محلية و4 دولية.

وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" في أربعة أيام منذ انطلاقهما إلى 21.14 مليار درهم بواقع 44 صفقة لصالح وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسمين لمجلس التوازن، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك وسعيد المنصوري.

وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الرابع لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" لصالح وزارة الدفاع بلغت 6 صفقات بقيمة 1.2 مليار درهم، شملت التعاقد مع شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء كاميرات حرارية للبنادق بقيمة 91 مليون درهم، والتعاقد مع شركةTAMALEX INTERNATONAL لتقديم الدعم الفني والإصلاح وتوريد قطع غيار للآليات بقيمة 53 مليون درهم، و التعاقد مع شركة انترناشونال جولدن جروب لشراء كاميرا ت حرارية والمنظار حراري بقيمة 65 مليون، و التعاقد مع شركة انترناشونال جولدن جروب لتقديم خدمات الدعم الفني لنظام SAP بقيمة 21 مليون، والتعاقد مع شركة انترناشونال جولدن جروب لتقديم خدمات الدعم الفني والخدمات اللوجستية لأنظمة اتصالات سفن بقيمة24 مليون، والتعاقد مع شركة نورينكو الصينية بواسطة شركة انترناشونال جولدن جروب لشراء الراجمات من نوع ‏AR3‎‏ وصواريخها مع تقديم خدمات الدعم الفني في الدولة بقيمة 902 مليون درهم.

ومن جانبه أشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات الدولية التي أُبرمت لصالح وزارة الدفاع لليوم الرابع لمعرضي "أيدكس ونافدكس 2023" بلغت 4 صفقات بقيمة 1.5 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة MBDAالفرنسية لشراء صواريخ الميكا بقيمة 1.26 مليار درهم، والتعاقد مع شركة LEONARDO الإيطالية لشراء قطع غيار لأنظمة القيادة والسيطرة بقيمة 36 مليون درهم، والتعاقد مع شركةHARRIS INTERNATIONALالأمريكية لتقديم خدمات الإسناد الفني والتدريب على أنظمة القيادة والسيطرة بقيمة 79 مليون درهم، والتعاقد مع شركة KAMAN PRECISION PRODUCTSالأمريكية لشراء مكملات الذخائر بقيمة 165 مليون درهم.

وبدوره قال سعيد المنصوري إن اليوم الرابع من فعاليات المعرضين شهد ختام فعاليات محادثات أديكس "IDEX Talks" التي شهدت مشاركة كبرى صناع القرار والخبراء في العالم حيث ناقشوا على مدار ثلاثة أيام سبل النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصناعات الدفاعية، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن جائزة أيدكس نكست جين للابتكار في اليوم الختامي حيث تنافس عليها ما يزيد عن 34 شركة من 25 دولة حول العالم.