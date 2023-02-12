ما هو مشروع التاكسي الجوي في دبي.. ومتى يبدأ العمل به؟

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأحد، من القمة العالمية للحكومات، تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي.

فما هو مشروع التاكسي الجوي في دبي؟

* المشروع تنفذه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شركتي “سكاي بورتس” و”جوبي” الرائدتين في مجال النقل الجوي المتقدم.

* من المتوقع تشغيله بحلول عام 2026

* يحلق لمدى 241 كم كحد أقصى وتصل سرعته إلى 300 كم في الساعة

* بهذا المشروع، من المقرر أن تصبح دبي أول مدينة في العالم تتمتع بشبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي.

* يتميز بعمليات تشغيلية آمنة وفعالة للإقلاع والهبوط العمودي ليوفر رحلة سلسة للركاب.

* المرحلة الأولى تشمل توفير 4 محطات مبدئية قرب مطار دبي الدولي، داون تاون، نخلة جميرا، ودبي مارينا

* يعمل من خلال الإقلاع والهبوط العمودي ويحقق صفر انبعاثات تشغيلية

#محمد_بن_راشد: من القمة العالمية للحكومات.. اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في #دبي.. والتي ستبدأ عملها خلال 3 سنوات..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/WN6rRIv7Ax — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 12, 2023

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