ذوو طلبة يعرقلون المرور في محيط المدارس بـ «الوقوف عشوائياً»

أكدت شرطة أبوظبي أهمية التزام السائقين القيادة الآمنة في منطقة المدارس، والمحافظة على سلامة الطلاب، من خلال التزام قواعد وإرشادات محددة، أبرزها عدم الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف المتحرك.

وأكد سائقون وجود ازدحامات عشوائية من مركبات ذوي طلبة في محيط المدارس، أثناء اصطحاب أبنائهم للعودة إلى المنازل، لافتين إلى أن «بعضهم لا يلتزمون إرشادات المرور، ويتعمّدون الوقوف العشوائي في منتصف الطريق، والوقوف خلف المركبات، ما يعيق خروجها، ويتسبب في عرقلة حركة السير والمرور في المسارب المخصصة لعملية النزول والصعود عند بوابات المدارس، فضلاً عما يحدث من مشادات بين بعضهم على أولوية المرور والخروج».

ويشهد محيط مدارس خاصة عدة، على مستوى الدولة، ازدحاماً مستمراً من المركبات، خصوصاً خلال فترة اصطحاب الطلبة للعودة إلى منازلهم.

وعلى الرغم من التحذيرات التي تطلقها أجهزة الشرطة، بشأن الوقوف العشوائي للمركبات عند البوابات، إلا أن كثيراً من الأهالي لا يلتزمون بذلك.

من جانبها، حذرت شرطة أبوظبي من عدم الالتزام بقانون السير والمرور، داعية إلى استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، وتخفيض السرعة في محيط المدارس، والانتباه أثناء قيادة مركباتهم بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.

كما دعت سائقي الحافلات المدرسية إلى الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، ودعت إلى الالتزام بفتح ذراع «قف» الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها، وكذا عدم السماح لمن هم دون سن الـ10 بالجلوس في المقاعد الأمامية، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع أثناء فترة انتظار الحافلات.

ذراع «قف»

أكدت شرطة أبوظبي ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل، عند فتح ذراع «قف»، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، مشيرة إلى أنها تفرض غرامة 500 درهم، وست نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة فتح إشارة «قف»، أو عدم التزامه تعليمات وإرشادات المرور.

كما تطبق غرامة قدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين عند مشاهدة إشارة «قف»، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

4 قواعد أساسية

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بأربع قواعد مرورية أساسية عند الاقتراب من مناطق المدارس، هي:

■ عدم الانشغال عن الطريق باستعمال الهاتف.

■ عدم تجاوز السرعة المقررة.

■ الاستعداد الدائم والانتباه لمفاجآت الطريق.

■ الانتباه عند الاقتراب من علامات التوقف وممرات المشاة، أو الممرات الجانبية.