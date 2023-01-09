بلدية أبوظبي ترتقي بالمظهر الحضاري بمبادرة «جميلة»

نفذت بلدية مدينة أبوظبي مبادرة «أبوظبي جميلة» بهدف الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع أبوظبي ومرافقها العامة.

وأفادت البلدية بأن المبادرة تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين (مديرية المرور والدوريات، مركز النقل المتكامل، شركة أبوظبي للتوزيع، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير)، وتأتي ضمن التزام البلدية بتحقيق رؤية حكومة أبوظبي لترسيخ وتعزيز مكانة أبوظبي كونها من أجمل مدن العالم، وأكثرها تناسقاً ورقياً، وسعياً من البلدية للحفاظ على مكونات المظهر العام للمدينة بما يعزز جودة الحياة في أبوظبي، ويسهم في تحسين المشهد الجمالي للمدينة.