محمد بن راشد يطلق الموسم الجديد من "أجمل شتاء في العالم"

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء في محمية الزوراء في إمارة عجمان، أطلق سموه خلاله الموسم الجديد من حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم".

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في محمية الزوراء في إمارة عجمان .. أطلقنا خلاله الموسم الجديد من حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم"..عجمان الرمال البيضاء .. والحصن الأحمر .. وجبال مصفوت..ووديان المنامة.. هي محطة انطلاق الحملة هذا العام".

وأضاف سموه: "عجمان دار الأمان..شهدت نقلة سياحية واقتصادية وعمرانية بإشراف أخي حميد بن راشد حفظه الله .. وبعمل ميداني جاد من الشيخ عمار بن حميد وإخوانه .. قيادات إماراتية شابة نفاخر بهم.. وحكمة في الحكم للشيخ حميد تقودهم لكل خير في خدمة البلاد والعباد".

وأوضح سموه قائلا: "حملة "أجمل شتاء في العالم" التي نطلقها سنوياً حققت زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 36% في 2021 لتصل 1.3 مليون سائح داخلي .. هدفنا إبراز جمال الإمارات .. وقراها ووديانها وجبالها .. وروعة برها وبحرها..وأهم من ذلك إبراز قيم أهلها ..وشعار هذا العام هو "موروثنا" ..لنشر قيم أجمل شعب..".

كما اعتمد سموه قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة في دولة الإمارات، وقال سموه: "واعتمدنا اليوم قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة في دولة الإمارات .. وتعزيز الإمكانيات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال..".