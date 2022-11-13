استخراج إطارات مركبات ومقاعد وعبوات من «واجهة المجاز المائية»

كشفت حملة تنظيف بحرية نظمها مربى الشارقة للأحياء المائية، أمس، عن وجود 580 كلغم مخلفات في واجهة المجاز المائية، تضمنت إطارات سيارات ومقاعد مكتبية وأكياساً وعبوات بلاستيكية وغيرها.

وبلغ وزن أحد الإطارات المستخرجة من الواجهة 100 كلغم.

وقال أمين مربى الشارقة للأحياء المائية، راشد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية البيئة البحرية لاستدامة الثروة السمكية، مضيفاً أن 40 غواصاً شاركوا في حملة هذا العام.

وشارك في الحملة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، و«بيئة»، وهيئة الدفاع المدني (ممثلة في الإنقاذ البحري)، وبلدية مدينة الشارقة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والإسعاف الوطني، وشرطة الشارقة.

وتابع الشامسي أن وزن المخلفات التي استخرجتها الحملة، خلال الفترة من عام 2016 إلى 2021 تتجاوز 14 طناً.

وقال إن «خطة مربى الشارقة للأحياء المائية للعام المقبل تتضمن زيارة الأماكن التي أقيمت فيها الحملة خلال الأعوام الماضية، للتأكد من فاعلية تأثيرها».

ولفت إلى أن «اختيار واجهة المجاز المائية لإقامة الحملة فيها يأتي من كونها منطقة حيوية تعج بالزوار، وتتعرض لكثير من الممارسات الخاطئة».

وذكر أن المخلفات المستخرجة سيجري التخلص منها بالطرق النموذجية.

راشد الشامسي:

«حملة تنظيف البيئة البحرية تستهدف التوعية بمخاطر المخلفات على استدامة الثروة السمكية».