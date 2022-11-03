«إحصاء الفجيرة» ينفذ المسح الميداني للقوى العاملة

أفاد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، الدكتور إبراهيم سعد، بأن المركز بدأ بتنفيذ الأعمال الميدانية لمسح القوى العاملة في الفجيرة، بهدف التعرف إلى الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وتوفير المدخلات المعلوماتية لحساب أهم المؤشرات الإحصائية المرتبطة بالعمل والبطالة، والتعرف إلى تأثير الخصائص الديموغرافية والاقتصادية فيها.

ولفت إلى أن المسح يشمل 900 أسرة إماراتية ومقيمة، و252 أسر جماعية، و100 تجمع عمال موزعة في الإمارة، بحيث تتم الزيارات الميدانية في توقيت مناسب للأسر، وتحديد الفترة المسائية لتنفيذ الزيارات، مضيفاً أنه يتم تنفيذ مسح القوى العاملة على المستوى الوطني من خلال الشراكة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز المحلية.

وأكد أن مسح القوى العاملة يعد أحد أهم المسوح الأسرية التي تنفذ في مختلف دول العالم.