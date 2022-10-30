تدشين محطتين لطالبات المدينة الجامعية في الشارقة بـ4 ملايين درهم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن تدشين محطتين رئيسيتين لخدمة حافلات طالبات المدينة الجامعية في الشارقة، في كل من منطقتي المدام والبطائح، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين درهم، وذلك في إطار سعي الهيئة لمواكبة رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم المسيرة التعليمية لأبناء الإمارة، والنهوض بالمجتمع تعليمياً وحضارياً بتسخير الطاقات والإمكانيات التي من شأنها أن ترسخ بيئة تعليمية متكاملة، وتذلل العقبات أمام الطلبة بتأمين حياة جامعية مستقرة ذات جودة عالية.

وأوضحت أن المحطتين جاءتا تلبيةً لمتطلبات واحتياجات طالبات المدينة الجامعية في الشارقة، والقاطنات في منطقتي المدام والبطائح، وذلك من خلال تدشينهما بمواصفات قياسية وخدمات تحقق الرفاهية، رُوعي من خلالها اختيار موقع مميز وعلى مسافة متساوية من سكان المنطقتين، بهدف تحقيق السلاسة في نقل الطالبات من وإلى المدينة الجامعية في وسيلة جماعية ملائمة، تضمن الوصول في الوقت المناسب وتحقق مبدأ السلامة والأمان في النقل.

وأوضحت الهيئة أن المحطتين نفذتا بتصميم فريد وعملي قادر على تلبية احتياجات الطالبات كنقطة انتظار بمواصفات متكاملة، اتسمت بطابع الخصوصية، إلى جانب تزويدها بأجهزة التكييف ومقاعد الجلوس الملائمة، وصممت لتستوعب أكبر قدر ممكن من الطالبات، حيث جهزت لتعمل بطاقة استيعابية تصل لـ 25 طالبة للمحطة الواحدة.

وروعي في المشروع ضمان السلاسة في الوصول إلى المحطتين، من خلال توفير مجموعة من الطرق الخدمية المؤدية إلى محطتي الانتظار مع مواقف للسيارات وممرات للمشاة، بإجمالي 19 موقف للسيارات واثنان للحافلات في كل محطة.