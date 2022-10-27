راشد بن حميد يفتتح 5 حدائق سكنية في عجمان بإجمالي 17.000 متر مربع

افتتح سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 5 حدائق مجمعات سكنية في منطقة الحليو والجرف والحميدية والروضة، على مساحة 17.000 متر مربع، وبتكلفة 5 مليون و600 ألف درهم، في إطار حرص الدائرة على زيادة المساحات الخضراء في الإمارة والارتقاء بها لتكون إحدى أهم المدن الخضراء في العالم، والتي يتوفر فيها مقومات العيش الهانئ والأجواء الصحية.

جاء ذلك خلال تكريم سموه ل 22 فائزاً في جائزة عجمان للزراعة بدورتها ال 13، بحضور مدير عام الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، والمدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة المهندس خالد معين الحوسني، ومدير إدارة الزراعة والحدائق العامة وأحمد سيف المهيري، ورعاة الجائزة وشركاء النجاح.

وفي هذا الصدد أكد سموه أن الدائرة تضع خطة شاملة ومتكاملة تغطي كافة مناطق الإمارة، لتوفير متنفسات طبيعية للسكان، كما وتدعم كافة النماذج المشرقة في مجال الزراعة وتسعى لمكافئتها، لتكون قدوة إيجابية للجميع، مبيناً أن الجائزة نجحت على مدار الدورات الماضية في استقطاب فئات وشرائح المجتمع الرائدة في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية، وأبرزت الصورة المشرقة لحدائق المساجد، والحدائق الداخلية والخارجية والحدائق المنتجة.

وتحدث سموه عن تفاصيل الحدائق التي افتتحها خلال الحفل، موضحاً أن الدائرة تهدف لجودة الحياة وسعادة كل فرد في المجتمع، وعليه تبنت مشاريع حدائق المجمعات السكنية والهادفة لتوفير أماكن مفتوحة للأطفال والعوائل وتمكينهم من قضاء أوقات سعيدة وسط أماكن تتوفر فيها المساحات الخضراء والجلسات والألعاب والمواقف والممرات بالإضافة للمواقف.

من جهته قدم أحمد سيف المهيري شرحاً مفصلاً لسموه وللحضور عن مشروع الحدائق والتي تعد ضمن المرحلة الأولى لمشاريع إنجاز حدائق المجمعات، مبيناً أن الكفاءات المؤهلة في الدائرة أعدت دراسة تفصيلية للمناطق التي تشهد كثافة سكانية لتوفير حدائق للسكان، وعليه أنجزنا حديقتي دبدبا والشروق في منطقة الحليو، وحديقة المحبة في الجرف، وحديقة الزهرة في الحميدية، بالإضافة لحديقة المها بالروضة.