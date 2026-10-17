«جيران».. برنامج لتعزيز التلاحم المجتمعي والشعور بالانتماء للمقيمين الجدد

صممت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي برنامج «جيران» التطوعي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، وبالشراكة مع مركز أبوظبي العقاري وأبوظبي العالمي (ADGM)، لتعزيز اندماج المقيمين الجدد وتوثيق ارتباطهم بالمجتمعات المحلية منذ بداية إقامتهم، من خلال تجربة ترحيبية مجتمعية تعكس قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة، وتسهم في تعريفهم بالخدمات والفرص والمرافق المتاحة في مناطقهم السكنية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ التماسك المجتمعي في ظل النمو المتواصل الذي تشهده إمارة أبوظبي، واستقطابها للمواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في توفير بيئة مجتمعية داعمة تساعد المقيمين الجدد على بناء علاقات إيجابية مع محيطهم المحلي وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

ويعتمد البرنامج على شبكة من المتطوعين يتم استقطابهم وتأهيلهم من خلال مؤسسة الإمارات، حيث ينضمون لبرامج تدريبية متخصصة تمكّنهم من تقديم الدعم والإرشاد للمقيمين الجدد والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بنمط الحياة، ويقوم المتطوعون بتزويد المقيمين بمعلومات عملية حول الخدمات الحكومية المتاحة، والمرافق التعليمية والصحية، والوجهات المجتمعية والترفيهية في مناطقهم السكنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والبنوك والحدائق.

كما يتضمن البرنامج لقاءات ترحيبية مجتمعية ومواد تعريفية صُممت لإبراز الهوية الثقافية والمجتمعية، إضافة إلى هدايا ترحيبية من منتجات محلية.