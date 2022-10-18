بلدية الشارقة: 2440 موقفاً جديداً منذ بداية العام وإغلاق 53 ساحة ترابية مشوِّهة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إخضاع 2440 موقفا للرسوم منذ بداية العام الجاري تماشياً مع جهودها المستمرة في توفير خدمة المواقف العامة للقاطنين والزوار بمختلف مناطق المدينة في ظل الطفرة النوعية العمرانية والسكانية التي تشهدها إمارة الشارقة وباعتبارها بيئة مثالية لرفاهية العيش والاستثمار ووجهة سياحية فريدة من نوعها، لذا تعمل البلدية بشكل دائم وضمن خططها السنوية على توسيع نطاق عملها في تهيئة المواقف العامة وإخضاعها للرسوم في كافة المناطق.



وفي هذا السياق أكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة حامد القائد، أن العدد الإجمالي للمواقف العامة في مدينة الشارقة بلغ حوالي 57 ألف موقف خاضع للرسوم، تحظى بمتابعة وإشراف البلدية من خلال التفتيش الدوري والمستمر عليها خلال ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، حيث تقوم فرق التفتيش برصد أية تجاوزات وحرصاً منها على عدم إساءة استخدام هذه المواقف كالوقوف دون سداد الرسوم أو حجز أكثر من موقف وغيرها من السلوكيات.

وأفاد القائد أن المواقف العامة تعزز من المظهر الحضاري للإمارة والوجه الجمالي لكل منطقة كونها تساهم في وقوف المركبات بطريقة نظامية، مشيراً إلى أن توفير المواقف العامة في أي منطقة يعتمد على مجموعة من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار منها نوعية وطبيعة المنطقة، وجاهزية البنية التحتية، وكثافة المركبات، وحيوية القطاع، ونوعية المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة، كما تقوم إدارة المواقف العامة بعمل مسح شامل لبعض المناطق الحيوية تمهيداً لإخضاع المواقف للرسوم، بعد أن تعمل على تجهيزها وفق أفضل المعايير والمواصفات بهدف تسخيرها للجمهور ومرتادي مختلف المناطق بصورة دائمة.

ونوّه مدير إدارة المواقف العامة إلى أن البلدية أغلقت منذ بداية العام الجاري 53 ساحة ترابية مشّوهة للمظهر العام في عدد من المناطق التي تتوفر بها مواقف نظامية بعدد كافٍ، بحيث لا يتم إغلاق أية ساحة إلا بعد التأكد من وجود العدد الكافي من المواقف النظامية كالمواقف العامة المدفوعة والساحات الاستثمارية، ثم تقوم البلدية بتوزيع منشورات توعوية على المركبات في تلك الساحات تفيد بضرورة تحركيها خلال 3 أيام تمهيداً لإغلاق الساحة، مشيراً إلى أن هذه الساحات من مشوّهات المظهر العام وتمارس بها سلوكيات سلبية كالوقوف العشوائي وتطاير الغبار والأتربة وإغلاق المركبات على بعضها البعض ما يعيق سهولة الحركة والدخول والخروج.

وتحث بلدية مدينة الشارقة الجمهور على الاعتناء بنظافة مركباتهم وإيقافها في المواقف النظامية بالطريقة الصحيحة وعدم إساءة استخدامها لاستفادة أكبر قدر من الجمهور منها عند الذهاب إلى وجهاتهم المختلفة وفي كافة الأوقات.