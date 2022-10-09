بلدية عجمان: خطة شاملة لإطلاق التطبيقات والخدمات الذكية خلال "جيتكس 2022"

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إتمام كافة تجهيزاتها للمشاركة في معرض جيتكس 2022، والذي تشارك به تحت مظلة حكومة عجمان، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 10 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من العام الجاري 2022.

وفي هذا الصدد أكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة تحرص وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، على المشاركة كل عام في الحدث التقني الأهم في العالم، والذي يجمع الخبراء والمختصين وكبرى الشركات والجهات الرائدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يعد صرحاً جامعاً للجهات والقطاعات لتبادل الخبرات والاطلاع على أهم الأفكار والمشاريع الواقعية التي تجود العمل وتلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة.

وتابع أن الدائرة أعدت خطة شاملة ومتكاملة لإطلاق التطبيقات والخدمات الذكية، كما استندت لفريق عمل طموح سيسعى للتواصل المباشر مع كافة الفئات والشرائح المتوافدة لجناح الدائرة، لتعريفهم بالخدمات وتمكينهم من استخدام التطبيقات بسهولة وخلال وقت قياسي.

من جانبها أوضحت مدير إدارة الخدمات الذكية بالدائرة رئيس فريق عمل دائرة البلدية في معرض جيتكس هند الشامسي، أن أيام المعرض ستشهد العديد من الفعاليات والأحداث النوعية، مبينةً أن هدفنا الوصول للمتعاملين والالتقاء بهم عن قرب ومعرفة احتياجاتهم والاستماع لآرائهم وأفكارهم النيرة فهم أساس النجاح وعنوان التغيير