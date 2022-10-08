سائقون يغيّرون مساراتهم على طرق سريعة بطريقة متهورة

رصدت شرطة أبوظبي، عبر كاميرات الطرق ومركز المتابعة والتحكم، سلوكيات متهورة يرتكبها سائقون، إذ ينتقلون بين مسارات الطرق السريعة بطريقة متهورة، تعرض حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر.

وبثت شرطة أبوظبي ضمن مبادرة «لكم التعليق» مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خطورة التجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ، منها مقطع فيديو لسائق كان ينتقل بين المسارات بصورة خطرة، لتنتهي رحلته بحادث بليغ.

ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين إلى تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة في تغيير المسار، وتجنب الانحراف المفاجئ، والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.

وذكرت شرطة أبوظبي أنها تشارك في حملة التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة تحت شعار «التزامكم ضمان سلامتكم»، وتركز على أهمية الالتزام بالمسار المخصص وخط السير الإلزامي للمركبات، وعدم التجاوز من غير الأماكن المسموح بها، والالتزام التام بالسرعات المقررة، وذلك في إطار الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور.

وذكر مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، أن الحملة تركز على توعية مستخدمي الطرق وأفراد المجتمع وتعريفهم بأبرز المخالفات والسلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات في مجالات تغيير المسارات بشكل مفاجئ، والتجاوزات غير القانونية، ما يؤثر في مستويات السلامة المرورية ووقوع الحوادث المرورية المؤسفة.

وحث السائقين على الالتزام بالسرعات المقررة وإفساح الطريق للمركبات التي لها أولوية المرور القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى، مؤكداً أن الحارة اليسرى مخصصة للتجاوز، وعلى قائد المركبة أن يحرص على اتباع القواعد المرورية إذا شرع بالتجاوز، مشدداً على أن التجاوز الخاطئ سبب رئيس في الحوادث المرورية.

وأكد ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند تقاطعات الإشارات الضوئية ومداخل ومخارج الطرق، والحرص على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين والتي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية وتؤدي إلى إصابات بليغة.

أوضح أن المقصود بخط السير الإلزامي للمركبات هو السير الملزم على المسار المقرر (الحارة المخصصة) من خلال علامات السير والمرور سواء كانت شواخص أو علامات أرضية.

غرامة 400 درهم

يعاقب قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية كل قائد مركبة في حال عدم التزامه بخط السير الإلزامي أو عدم إفساحه الطريق للقادم من الخلف أو من الجهة اليسرى؛ بغرامة 400 درهم. ويعاقب كل قائد مركبة عند التجاوز بصورة خاطئة بغرامة 600 درهم وست نقاط مرورية على رخصة قائدها.