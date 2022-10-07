مواقف المركبات في دبي مجانا ابتداء من اليوم 10 مساء وحتى الاثنين 8 صباحا

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مجانية رسوم مواقف المركبات في امارة دبي، باستثناء المواقف متعددة الطوابق في كل المناطق، وذلك ابتداء من اليوم الساعة 10 مساءا وحتى يوم الاثنين الساعة 8 صباحا.

وتأتي مجانية رسوم المواقف ليوم غد بسبب مصادفة يوم السبت 8 أكتوبر لعطلة رسمية بمناسبة يوم المولد النبوي، والتي جاءت قبل يوم من يوم الأحد الذي تتوفر فيها خدمة المواقف مجانا بعد أن تم إقراره يوم عطلة أسبوعية منذ مطلع العام الحالي.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A، B، E، F، وتعكس الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات، وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة «312» وشارع «308» الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بر دبي.

وكانت الهيئة قد وفرت خدمات جديدة ضمن خدمة مواقف المركبات تضمنت إضافة خاصية لإشعار المتعاملين في مختلف وسائل الدفع، عن الأوقات المجانية قبل دفع رسوم المواقف، ومن ثم إخطار المتعامل باستكمال المعاملة من عدمه، إلى جانب عرض إعلانات توعية للجمهور على شاشات أجهزة دفع رسوم المواقف بشكل مستمر.

وضمت الخدمات الجديدة أيضا توفير قنوات جديدة لدفع الرسوم والمخالفات، وإتاحة الاشتراكات الموسمية للمواقف بسهولة، وعرض معلومات توعية، تساعد العملاء على الالتزام بشروط الخدمة، وتجنّبهم التعرض للمخالفة.