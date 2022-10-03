بالفيديو .. تطوير 394 حديقة في أبوظبي لـ"تحسين جودة الحياة"

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أنها تعمل على مواصلة تطوير المسطحات الخضراء والمرافق المجتمعية والحدائق والملاعب، في مختلف مدن ومناطق الإمارة، لافتة إلى أن أعمال التطوير تشمل 394 حديقة في أبوظبي، بينها 116 حديقة مدينة أبوظبي، و184 في مدينة العين، بالإضافة إلى 94 في منطقة الظفرة.

وأكدت البلدية أن عمليات التطوير المتواصلة تستهدف تحسين جودة حياة سكان الإمارة، وتحفيز أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي، داعية أفراد المجتمع إلى ضرورة تفعيل قيّم المسؤولية المجتمعية تجاه المحافظة على المرافق العامة، وبالتحديد المرافق الترفيهية مثل الحدائق والمنتزهات، والزراعات التجميلية، لتأكيد أهمية المشاركة المجتمعية في الإبقاء على حدائق أبوظبي وضواحيها بأفضل صورة كأماكن ترفيه ذات مواصفات ومعايير عالمية.

كما حثّت أفراد المجتمع من مرتادي الحدائق والمناطق الترفيهية على أهمية الحد من السلوكيات غير الإيجابية، وعدم مخالفة اللوائح والنظم المتبعة في الحدائق والمخالفات، مثل الشواء في الأماكن الغير المخصصة، والإضرار بالمساحات الخضراء، وغيرها من المخالفات التي تتسبب في إتلاف مكونات هذه المرافق الترفيهية التي وجدت من أجل إسعادهم.