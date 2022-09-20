جزيرة ياس تضيء معالمها باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للسعودية

تضيء جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبو ظبي، معالمها باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني الـــ 92 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم 23 سبتمبر الجاري.

وتنظم جزيرة ياس بهذه المناسبة عرضاً مميزاً للألعاب النارية يمكن متابعته من واجهة ياس باي البحرية في تمام الساعة 9 مساءً.

وتكتسي المعالم السياحية والترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و كلايم أبو ظبي، وياس مول، وفنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبو ظبي - جزيرة ياس، والاتحاد أرينا، بالأخضر لون العلم السعودي، احتفاءً بـ 92 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية.