«مركز الأعمال» الأعلى طلباً على مواقف المركبات في دبي

أكد مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محمد آل علي، أن منطقة الأعمال المركزية المكونة من ثماني مناطق، تعد من أكثر المناطق طلباً على خدمة المواقف في الإمارة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة ترصد بشكل مستمر معدل دوران استخدام الخدمة، الذي بدوره يحدد توفير الخدمة في أحياء وشوارع أكثر من غيرها، مضيفاً أن هناك ثماني مناطق ضمن المنطقة الجغرافية المعروفة باسم منطقة «مركز الأعمال CBD»، لاتزال تحتل النسبة الأعلى من الطلب على المواقف بالرغم من توسع أحياء المدينة وامتداد رقعتها في مناطق جديدة.

وأكد أن ارتفاع الطلب في المنطقة يحمل الهيئة على توفير مواقف إضافية من خلال مباني المواقف متعددة الطوابق، لافتاً إلى توفير ثمانية مبانٍ لمواقف متعددة الطوابق في كل من منطقة السوق الكبير، ونايف، وعيال ناصر، والرقة، والجافلية، وعود ميثاء، والسطوة، والتي بدورها توفر نحو 3700 موقف يمكن استخدامها من الجمهور.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A، B، E، F، لتعكس أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات، وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة «312» وشارع «308» الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بر دبي.

ويمكن دفع رسوم المواقف العامة في دبي عبر تسع وسائل، أبرزها الدفع عبر «واتس أب» الذي يتيح التواصل مع نظام الاستجابة والدعم التابع للهيئة المعروف باسم «محبوب» على الرقم 971588009090، ما يسمح بتوفير 30 فلساً (كلفة الرسالة النصّية العادية).

وأتاحت الهيئة الخدمة للزوّار أصحاب أرقام الهواتف من خارج الدولة، بالتواصل مع «محبوب» عبر الرابط التالي bit.ly/3J5NCth.

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في المناطق التي تحمل الرمز A، درهمين لنصف الساعة، إلا أن الرسوم تختلف وفقاً لرمز المنطقة، الذي يعبّر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.

وتبلغ قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم سداد رسوم تعرفة الوقوف للمركبات 150 درهماً.