26 % انخفاضا في الحوادث المرورية بالشارقة خلال النصف الأول من 2022

سجلت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً في معدل حوادث المرور بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك في تأثير إيجابي حققته الحملات المرورية والضبطية التي أطلقتها القيادة بهدف تعزيز السلامة المرورية من خلال تذكير السائقين ومستخدمي الطريق باتباع الإرشادات المرورية العامة.

وقال المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة إن التحليل الإحصائي للحملات المرورية التي تم إطلاقها تباعاً خلال النصف الأول من العام الحالي وهي حملة "سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس" وحملة "تمهل وتجاوز بأمان"، وحملة "انتبه وقد بحذر" وحملة "مخاطر الدراجات" وحملة "الطريق حق للسائق والمشاة" وحملة "تجنب الوقوف الخاطئ" أظهرت نتائج إيجابية ملموسة في انخفاض معدلات حوادث الطرق والوفيات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وأوضح أن الحملات التي تم إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2022 أظهرت انخفاضاً في معدل الحوادث المرورية والإصابات البليغة وحوادث الانحراف المفاجئ، حيث بلغ معدل انخفاض الحوادث المرورية 26% ومعدل الانخفاض في عدد الإصابات البليغة 41% إلى جانب الانخفاض الملحوظ في معدل حوادث الانحراف المفاجئ بنسبة 60%.

وفيما يتعلق بحملة "سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس" وحملة "الطريق حق للسائق والمشاة" أظهرت نتائج التحليل الإحصائي انخفاضاً إيجابياً أيضا بنسبة 26% في عدد حوادث الدهس الناتجة بسبب المخالفات المتعلقة بسلامة المشاة كمخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة .