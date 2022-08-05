3 آليات رقمية لسداد رسوم المواقف في عجمان

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن استحداث قنوات عديدة لدفع رسوم المواقف العامة.

وأوضحت دائرة البلدية أن الآليات الجديدة تتضمن تطبيق دائرة البلدية «mpda» والرسائل النصية القصيرة، إضافة إلى المحفظة الذكية التي تمنح المستخدم مزايا وساعات إضافية.

وأوضحت البلدية أن قنوات الدفع تتميز بالسرعة والدقة وتمكن المراقب من الرقابة الذكية على المركبات، مشيرة في فيديو توضيحي عبر منصاتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن إمارة عجمان أصبحت حالياً إمارة ذكية توظف الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، إذ يمكن دفع الرسوم خلال ثوان معدودة باستخدام الوسائل التي تم استحداثها.