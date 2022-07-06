شرطة أبوظبي تستقبل العيد بمنظومة أمنية متكاملة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت شرطة أبوظبي بأنها استكملت استعدادتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بمنظومة أمنية متكاملة لتعزيز السلامة ونشر الطمأنينة والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار، وتقديم أنواع الدعم والاستجابة كافة.

وأكدت تكثيف الدوريات الأمنية والمدنية على شوارع الإمارة وجميع التقاطعات حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وحول المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وفي المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات.

وأعدت المديريات في العاصمة، والعين، والظفرة، والمناطق الخارجية، والمرور والدوريات، وإدارة الدوريات الخاصة، خططاً أمنية استعداداً للعيد بما يعزز السلامة، مهيبة بجميع الأفراد الالتزام بالقوانين والأنظمة.

ولفتت شرطة أبوظبي إلى اهتمامها بتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها، من خلال وجودها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية، مؤكدة إعداد خطط مرورية تسهم في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال العطلة والفعاليات المصاحبة لها.

ودعت الأهالي إلى عدم ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع دون مراقبة، مطالبة الشباب من قائدي المركبات التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بتصرفات غير مسؤولة مثل «تفحيط الويلات» والاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور والابتعاد عن تنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وحثت السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات وعدم الانشغال بالرد على الهاتف أو الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة.

وأشارت إلى استمرار العمل في مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة لمدن أبوظبي والعين والظفرة، لتلقي المكالمات والبلاغات وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

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