تحديد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حددت هيئة الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، اليوم، عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 وحتى تاريخ 11 يوليو 2022 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

وأعلنت الهيئة ذلك في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقالت: "استناداً لقواعد ونظم الموارد البشرية المعمول بها في إمارة #أبوظبي فقد تقرر أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022 وحتى تاريخ 11 يوليو 2022 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.. وكل عام وأنتم بخير".

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