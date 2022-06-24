بلدية رأس الخيمة تبدأ تركيب 66 ألف لوحة ترقيم ضمن مشروع العنونة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن بدء أعمال تركيب 66 ألف لوحة ترقيم ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني، وذلك بالشراكة مع هيئة الموارد العامة التي تتولى من خلال مصنع الأرقام مسؤولية طباعة وإنتاج اللوحات.

وقال مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، منذر الزعابي، إن البلدية ستبدأ تركيب لوحات ترقيم المباني خلال يونيو الجاري، بدءاً من القطاع رقم أربعة والذي يشمل مدينة خليفة بن زايد ومدينة صقر بن محمد والظيت والخران والعرقوب والفلية، وعوافي والقرم وخزام والقصيدات والندية، وتابع وسيأتي تركيب لوحات باقية مناطق الإمارة حسب الجدول الزمني المخطط.

ومن جهتها، أفادت مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية، المهندسة عائشة سيف الشحي، بأن مخرجات المشروع ستكون بادية للعيان، وذلك بتثبيت وتركيب 66 ألف لوحة حسب التصاميم والمعايير للنظام الجديد لكل مناطق الإمارة.

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