11 مخالفة بيئية يجب أن تَحذرها في دبي

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

طالبت بلدية دبي كافة أفراد المجتمع، بضرورة الإلمام بقوانين الصحة والسلامة، بالإمارة، تفادياً للوقوع في مخالفات، تضر بالبيئة، وتشوه المظهر الحضاري بالمدينة.

وأكدت أنها تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مكثفة للتصدي لأي مخالفات مسيئة للمظهر الحضاري للمدينة، خصوصاً السلوكيات العشوائية التي قد يقوم بها أفراد أو مؤسسات، مثل التخلص من النفايات العامة في غير أماكنها، والبصق في الأماكن العامة، ولصق إعلانات أو مطبوعات تشوّه المظهر العام للمدينة.

وحددت البلدية 11 مخالفة بيئية، تضر بالمظهر الحضاري للمدينة، يمكن أن يقع فيها أفراد المجتمع، يعاقب عليها القانون حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع.

وتشمل قائمة المخالفات " التخلص من النفايات في الأماكن العامة بالإمارة أو في الأراضي الفضاء أو في غير المواقع المخصصة للتخلص منها، أو خلافاً للأصول والاشتراطات المعتمدة من قبل البلدية وتبلغ قيمة مخالفتها 1000 درهم، التخلص من مخلفات البناء والهدم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في غير مواقع التخلص المعتمدة تبلغ قيمتها 5000 درهم، إسالة مياه غسيل المركبات في غير الأماكن المخصصة لذلك من قبل الإدارة المختصة وتبلغ قيمة مخالفتها 500 درهم".

وتابعت " من المخالفات أيضاَ تساقط مياه المكيفات أو تسريب أية مياه على الأرصفة والطرق، تقدر قيمتها بـ 100 درهم، البصق في الأماكن العامة عقوبتها 500، فيما تبلغ مخالفة بصق بقايا مادة البان أو إلقاء مخلفاتها في الأماكن العامة 1000 درهم، وتبلغ مخالفة تجميع أو تخزين أو نقل أو إعادة استعمال أو تدوير أو معالجة أية نفايات منتجة من قبل الغير أو تقديم خدمات نظافة في الأماكن العامة بدون الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المختصة والالتزام بالمعايير والشروط التي تحددها لهذا الغرض 5000 درهم".

وتشمل المخالفات أيضاَ لصق الإعلانات والمنشورات والمطبوعات وغيرها بصورة تشوّه المظهر العام للإمارة 1000 درهم، عدم قيام مقتني الحيوان بإزالة المخلفات الناتجة عن حيوانه أثناء تواجده في الأماكن العامة 500 درهم، إشعال النيران أو الشواء في الأماكن العامة غير المسموح بها من البلدية 500 درهم، العبث بمحتويات حاوية النفايات التابعة للبلدية أو نبش محتوياتها بغرض الحصول على مواد قابلة للتدوير أو أية نفايات أخرى. 1000 درهم."

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