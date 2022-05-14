إغلاق جميع الحدائق العامة وحدائق الأحياء في الشارقة حتى الاثنين

المصدر: مينا غالي - الشارقة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق جميع الحدائق العامة وحدائق الأحياء في المدينة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم السبت وحتى يوم الاثنين، على أن يعاد فتح أبوابها للجمهور يوم الثلاثاء 17 مايو.

جاء ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها بلدية الشارقة حداداً على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

محمد بن زايد يعرب عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه حكام الإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات

محمد بن زايد يعرب عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه حكام الإمارات

محمد بن راشد: أخي محمد بن زايد آل نهيان .. عرفناه قائداً .. وبايعناه رئيساً

حمدان بن محمد: "صــبِّــرْ مــحـمـد ونـــوِّر لـــه يـــاربْ الـــدَّربْ"

مكتوم بن محمد : محمد بن زايد خير خلف لخير سلف ونعاهده على الولاء للوطن ورئيسه

خليفة بن زايد.. ابتسامة راحلة.. صور

صلاة الغائب على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد في مساجد الدولة.. فيديو

العاهل السعودي يوجه بإقامة صلاة الغائب على الشيخ خليفة بالمسجدين الحرام والنبوي

محمد بن راشد: بقلوب يعتصرها الحزن .. ننعى راعي مسيرتنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة

محمد بن زايد: خليفة ..أخي وعضيدي ومعلمي .. رحمك الله بواسع رحمته

تعطيل العمل في المؤسسات الاتحادية والمحلية و"الخاص" اعتباراً من السبت

حمدان بن محمد: ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن

"التعاون الخليجي": فقدنا برحيل خليفة بن زايد رائداً عربياً ودولياً

خليفة بن زايد.. 18 عاماً من التمكين

الأزهر ينعى الشيخ خليفة: فقيد للأمة العربية والإسلامية

تنكيس الأعلام في إمارات الدولة حداداً على وفاة رئيس الدولة رحمه الله

مكتوم بن محمد: نسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرزقه فسيح جناته

منصور بن محمد: رحم الله والدنا ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news