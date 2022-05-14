المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة

وأضاف سموه قائلاً :"محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا..ومؤسس مئوية دولتنا..وحامي حمى اتحادنا". نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا .. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله .

محمد بن راشد: أخي محمد بن زايد آل نهيان .. عرفناه قائداً .. وبايعناه رئيساً ..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/FNCzTzTxqL — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 14, 2022

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