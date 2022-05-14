محمد بن راشد: أخي محمد بن زايد آل نهيان .. عرفناه قائداً .. وبايعناه رئيساً
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: انتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة
وأضاف سموه قائلاً :"محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا..ومؤسس مئوية دولتنا..وحامي حمى اتحادنا". نبارك له، ونبايعه، ويبايعه شعبنا .. وتنقاد له البلاد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن الله .
محمد بن راشد: أخي محمد بن زايد آل نهيان .. عرفناه قائداً .. وبايعناه رئيساً ..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/FNCzTzTxqL— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 14, 2022
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