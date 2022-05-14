مكتوم بن محمد : محمد بن زايد خير خلف لخير سلف ونعاهده على الولاء للوطن ورئيسه

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإمارات لانتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، وقال سموه في تغريدة على "تويتر" نسأل الله له التوفيق والسداد. هو خير خلف لخير سلف، ونعاهده على الولاء للوطن ورئيسه، وعلى البذل والإخلاص في خدمة الإمارات وشعبها في ظل حكمه وقيادته.

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