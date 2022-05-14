حكام الإمارات ينعون الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: إمارات الدولة ■ وام

نعى أصحاب السمو حكام الإمارات قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس.

وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية فقدت قائداً فذاً ورجلاً حكيماً وإنساناً كريماً بخلقه وعطائه لوطنه ودينه وأمته وللعالم أجمع. كرّس حياته للعمل على النهوض بوطنه وفي خدمة الإنسانية وعمل الخير في أنحاء العالم كافة.

وقال سموه في كلمة له: «برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتألم القلوب وتدمع العيون، وينتاب الجميع مشاعر الحزن والأسى على رحيل أب حنون على الجميع، كان سنداً لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء الدولة، وخلفه خير خلف بالعمل المتواصل على رعاية الإمارات والنهوض بها وبشعبها.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتغمده بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وألهمنا وأهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 40 يوماً اعتباراً من أمس، وتعطيل العمل في الدوائر والهيئات المحلية ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

ونعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس. وقال سموه في كلمة له: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى راعي مسيرة الاتحاد ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونعزي شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية والعالم بهذا المصاب الجلل.. رحل عنا القائد والأخ الملهم الذي حط رحاله عند ربه، فاللهم أكرم نزله، ووسع مدخله، واجعله في الفردوس الأعلى مع الصديقين والصالحين يا رب العالمين، اللهم إن خليفة بن زايد قد أدى الأمانة واصطفى لشعبه مكانة، فكنا في ذمة مصانة فارض عنه وتغمده بواسع رحمتك.. وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأعلن الديوان الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من أمس، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، وعموم آل نهيان الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو حاكم أبوظبي وإخوانه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

ونعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقال سموه: «اليوم تودع الإمارات قائدها ورمزاً من رموزها الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه.. اليوم تفتح السماء أبوابها لتستقبل رجلاً قل مثيله بين الرجال، وعد فأوفى وأعطى فأجزل وسئل فلبى.. فكان فاعل الخير ورجل الخير على الدوام.. خليفة بن زايد، من لا يذكره اليوم، رجل البر والتقوى والتسامح في كل مكان في هذا الكون، له بصمة المحبة والخير، ورثها عن الأب والقائد، عن رجل كبير وقائد فذ، عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فكان خير الخلف لخير سلف.. حين يذكر القادة العظام في العالم سيكون اسم الشيخ خليفة بن زايد في المقدمة، فقد أكرم شعبه وأعز أمته ومد يد المساعدة للجميع، واحتضن المحتاجين، وكان الأب الروحي لهم جميعاً.. اليوم أفتقد أخي وصديقي، أفتقد أخاً شريكاً ملهماً ومؤثراً وقوياً، كم هو موجع غيابك يا أبا سلطان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين: «لقد كان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائداً فذاً ومحباً لوطنة وشعبه ولأمته العربية والإسلامية، كرس حياته لخدمة شعبه ولعمل الخير والعطاء والتسامح».

وأضاف سموه: «رحل الشيخ خليفة عن دنيانا وفي النفس فجيعة لفقده غير أننا لا نقول إلا ما يرضي الله العلي القدير، ونحتسب ونصبر، ويبقى جميل أثره وحكمته نبراساً يضيء طريق المستقبل للأجيال.. رحم الله الفقيد الشيخ خليفة الذي شهد له التاريخ في تقديم الكثير لشعبه ولأمته العربية والإسلامية وللعالم أجمع.. نسأل الله له المغفرة والرضوان وجنة النعيم.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

ويتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، وعموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية، بصادق العزاء والمواساة، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة أم القيوين لمدة 40 يوماً اعتباراً من أمس، وتعطيل العمل في الدوائر المحلية ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الدولة فقدت برحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قامة وطنية وإنسانية كبيرة مشهوداً لها على مستوى الإمارات والمنطقة والعالم بمواقف إنسانية نبيلة، وبمآثر وسمات قل نظيرها.

وأضاف سموه: «الحزن يخيم اليوم على الإمارات بفقدها قائداً بحجم وطن، ورجلاً كان له الدور الأكبر والإسهام في قيادة مسيرة تمكين الإنجازات في الدولة، فكان الأمين على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات، والحريص على أن تستمر دولة الإمارات في تكريس العمل على تحقيق الأولويات وفي مقدمتها إعلاء اسم وراية الدولة في جميع الميادين، وتمكين أبناء الإمارات من المساهمة الفاعلة في نهضتها وتطورها».

وتقدم سموه بأصدق العزاء وخالص المواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، وآل نهيان الكرام، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، فالفقد كبير والمصاب جلل.

وأكد سموه أن الشيخ خليفة رحمه الله، كان قائد مرحلة مهمة من عمر الاتحاد، والمؤتمن للحفاظ على نهضتها وتطورها، ونحن إذ ننعى اليوم فقيدنا الكبير، نستذكر بفخر خصاله الحميدة ومحاسنه الطيبة، ونشهد بأنه أدى رسالته تجاه شعبه ووطنه بمنتهى الإخلاص والأمانة والتفاني، وترك لنا من بعده إرثاً وذخراً باقياً في نفوس الأجيال القادمة من أبناء الإمارات، إرثاً سيكون نبراساً وهدياً ودليلاً لكل من يرغب بصدق في بناء وطنه، ومنارة تنير الدرب لمواصلة صناعة الغد الأفضل لبلدنا الحبيب.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن الحزن اليوم مقرون بالأمل والعزيمة، فهذه الأرض ولادة وقادرة دوماً على إنجاب رجال قادرين على صونها وحمايتها وإعمارها لتكون دوماً واحة الأمن والأمان، سنسير معاً مقتدين بتجربة قائدنا الراحل الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، وملتفين حول علم وراية الإمارات، وهذا التكاتف الذي نراه اليوم من شعب الإمارات والمقيمين على أرضها رسالة واضحة أن إرث الراحل الكبير، ومن قبله الآباء المؤسسين، باقٍ فينا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأكد سموه: «ألمنا كبير، وأملنا كبير بمواصلة النهج، والحفاظ على الإرث، والانطلاق نحو آفاق جديدة تؤكد بأننا على عهد الوفاء باقون لقائدنا الراحل، وبأننا نجدد عهد الوفاء والولاء لدولة الإمارات الحبيبة، هذا غرس الآباء الذي حافظ عليه الشيخ خليفة، رحمه الله، وأوصله بكل أمانة لأجيالنا الحالية، ومهمتنا اليوم مواصلة العمل والإنجاز تكريماً وتخليداً لهذه الذكرى.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وطيب ثراه وألهم أهله وشعبه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس.. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

ويتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء والمواساة لآل نهيان الكرام وإلى شعب دولة الإمارات في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يوماً اعتباراً من أمس، وتعطيل العمل في حكومة رأس الخيمة والقطاع الخاص لمدّة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

سلطان القاسمي:

• «فقدت الإمارات والأمتان العربية والإسلامية قائداً فذاً ورجلاً حكيماً وإنساناً كريماً».

حميد النعيمي:

• «رحل عنا القائد والأخ الملهم الشيخ خليفة بن زايد بعدما أدى الأمانة».

حمد الشرقي:

• «رحل الشيخ خليفة.. رحل من أكرم شعبه وأعز أمته واحتضن المحتاجين».

سعود المعلا:

• «خليفة كرّس حياته لخدمة شعبه ولعمل الخير والعطاء والتسامح».

سعود بن صقر:

• «سنسير معاً مقتدين بتجربة قائدنا الراحل الشيخ خليفة، وملتفين حول علم وراية الإمارات».

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