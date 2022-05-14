الإمارات تودّع فقيد الوطن خليفة بن زايد.. فيديو

المصدر: دبي وأبوظبي ■ وام

ودّعت الإمارات قائد الوطن وراعي مسيرته المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس الجمعة.

وشُيع جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير، حيث ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه في موقع «تويتر»: «بقلوب يعتصرها الحزن.. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم.. اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته.. وأحب شعبه. اللهم إن شعبه قد رضي عنه.. فارض عنه.. وتغمده بواسع رحمتك.. وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان يعطي وطنه بلا حدود، وكانت رفاهية مواطنيه شغله الشاغل.. على مدى أكثر من خمسين عاماً.

ومن موقعه نائباً للقائد الأعلى، ثم قائداً أعلى، أشرف على مسيرة بناء قواتنا المسلحة، وتعزيز قدراتها ومكانتها، ما رسخ الأمن والأمان ووفر الحماية الشاملة لمسيرة الاتحاد المباركة.

وقال سموه في بيان له: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أنعى لكم أخي ورفيق دربي، رئيس دولتنا وقائد مسيرتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

وأضاف: «عرفته ما قبل قيام دولتنا وتأسيس اتحادنا، وعملت معه إلى جوار الشيخين المؤسسين زايد وراشد، طيب الله ثراهما، وحين تولى المسؤولية الأولى في البلاد، أطلق برامج التمكين وعزز التنمية، وواصل مسيرة بناء الإنسان.. ورسخ نموذجاً إماراتياً عالمياً في التنمية».

وقال: «كان الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، يعطي وطنه بلا حدود، وكانت رفاهية مواطنيه شغله الشاغل.. وعلى مدى أكثر من خمسين عاماً. ومن موقعه نائباً للقائد الأعلى، ثم قائداً أعلى، أشرف على مسيرة بناء قواتنا المسلحة وتعزيز قدراتها ومكانتها، ما رسخ الأمن والأمان ووفر الحماية الشاملة لمسيرة الاتحاد المباركة».

كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «مآثر الشيخ خليفة أكثر من أن تحصى.. لقد كان خير وريث للشيخ زايد، حافظ على نهجه، وأضاف إلى إنجازاته.. وفي شخصه تجمعت مكارم الأخلاق. كان كريماً حليماً حكيماً حيياً وقوراً ووفياً. خسارتنا كبيرة برحيل الشيخ خليفة، وعوضنا في ولي عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه الكرام.. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بواسع رحمته، وأن يتقبله مع الأبرار والصديقين، وأن يلهم إخوانه وآل نهيان وأبناء وبنات الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس الجمعة.

وقال سموه في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد (مرحلة التمكين) وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. #خليفة_بن_زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه».

وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، صلاة الجنازة على جثمان فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

كما أدى الصلاة سمو شيوخ عائلة آل نهيان الكرام، وتوجّه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويكرم نزله جزاء ما قدم خلال حياة زاخرة بالعطاء والعمل، كرسها بإخلاص لخدمة شعبه ووطنه وأمته والعمل الإنساني في أنحاء العالم، سائلين المولى تعالى أن يلهم الجميع جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وشيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير، ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.

ويتقبل سموه تعازي أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد الوطن، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، اليوم السبت في قصر المشرف.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، أمس، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً أمس الجمعة (13 مايو).. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون». كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مدة 40 يوماً اعتباراً من أمس، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.

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محمد بن راشد:

• «الشيخ خليفة بن زايد كان يعطي وطنه بلا حدود، وكانت رفاهية مواطنيه شغله الشاغل».

محمد بن زايد:

• «مواقف الشيخ خليفة وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن».

محمد بن زايد يتلقى تعازي قادة الدول الشقيقة والصديقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، أمس، اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قدموا خلالها تعازيهم في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

فقد تلقى سموه التعازي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وجو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وأعرب قادة الدول خلال اتصالاتهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وآل نهيان الكرام، وشعب الإمارات، في هذا المصاب الجلل، منوهين بمناقب الفقيد ومآثره الحميدة وأعماله الجليلة في خدمة الإمارات والإنسانية، إضافة إلى دوره، رحمه الله، في تعزيز علاقات دولة الإمارات مع بلدانهم، وما شهدته الإمارات في عهده من نهضة حضارية كبيرة.

من جانبه عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للمشاعر الطيبة التي عبر عنها قادة الدول الشقيقة والصديقة، وما قدموه من مواساة صادقة للإمارات وشعبها، داعياً الله لهم دوام الصحة والعافية.

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