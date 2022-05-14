أولياء العهود ينعون رئيس الدولة.. قائد بحجم وطن

المصدر: إمارات الدولة ■ وام

نعى سمو أولياء العهود ببالغ الحزن والأسى، قائد الوطن وراعي مسيرته، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس، مؤكدين سموهم أن الإمارات فقدت رمزاً عربياً ووطنياً بذل العطاء المخلص خدمة للوطن، وعمل على تنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة بكل أشكالها للمواطنين، واستمر عطاؤه ليصل إلى المحتاجين كافة في كل أقطار العالم، وسار - رحمه الله - على درب العطاء والإنسانية، وتشرّب معاني الحكمة والإدارة، وقاد سفينة الوطن نحو البناء والمستقبل المشرق، بقلبٍ مخلصٍ للأرض، وإرادةٍ طموحةٍ وحكيمة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة على «تويتر» أمس: «ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن، ورجلاً قضى حياته في رفعة شعبه وعز دولته.. قائداً فذاً سار على خطى زايد الخير.. رحم الله قائدنا ووالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

وذكر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في كلمة له: «ببالغ الحزن والألم نفقد اليوم رمزاً عربياً ووطنياً هو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله، الذي بذل العطاء المخلص خدمة للوطن وحرصاً على الارتقاء به ليصبح في أعلى وأرقى المصاف الحضارية والعالمية».

وأضاف سموه: «عمل رحمه الله على تنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة بأشكالها كافة للمواطنين، رعى ودعم تشييد وبناء المرافق التعليمية والصحية والثقافية والمجتمعية والاقتصادية في مختلف المدن والمناطق بالدولة، واستمر عطاؤه ليصل إلى المحتاجين في أقطار العالم.. غفر الله لوالدنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وتغمده بواسع رحمته وألهم شعب دولة الإمارات قيادةً وشعباً والشعوب العربية والإسلامية الصبر والسلوان».

ونعى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في تغريدة على «تويتر» أمس. وقال سموه: «فقدت الإمارات والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع اليوم، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القائد والوالد وراعي مسيرتنا، ورجل المواقف التاريخية والإنسانية».

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة: «نقف اليوم راضين بقضاء الله وقدره، وبقلوبٍ يملؤها وجع الفراق على رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، القامة الشامخة في وطننا، ورمز من رموز وحدتنا الوطنية واتحادنا المتين.. ونسترجعُ ملامح تاريخية لسيرته رحمه الله، سيرة ذات خصائص فريدة، وجوانب تحكي حياة حافلة بقصص الحكمة، ومواقف القيادة، وصور التلاحم والقرب من أبناء الوطن، وتمكينهم في جميع المجالات، وتسخير الوقت والجهد لجعلهم جزءاً أصيلاً من مسيرة بناء الدولة، وتاريخ نهضتها الشاملة».

وأضاف سموه: «لقد فقدنا اليوم شخصية ستبقى ملامحها الإنسانية محفورة في وجداننا، فعلى أثر الوالد المؤسس، ونهجه القويم، الذي يضعُ الإنسان في قائمة الأولويات على هذه الأرض الطيبة، وتوفير أقصى درجات الحياة الكريمة، سار - رحمه الله - على درب العطاء والإنسانية، وتشرّب معاني الحكمة والإدارة، وقاد سفينة الوطن نحو البناء والمستقبل المشرق، بقلبٍ مخلصٍ للأرض، وإرادةٍ طموحةٍ وحكيمة، وشخصيةٍ عروبيةٍ تفكر خارج حدود الخريطة لينعم الإنسان أينما كان بالاستقرار والفرص الأفضل».

وأكد سموه أن فقيد الوطن سيبقى رمزاً خالداً في تاريخ الإمارات، تستذكرهُ الأجيالُ المتعاقبة قائداً ووالداً ومعلّماً، وستبقى إنجازاته امتداداً لا ينضب لرحلة الإمارات المستمرة.

ونعى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رجل المواقف والقائد العربي الفذ المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي سيسطر له التاريخ أمجاده وأفعاله التي لم تنس على مر العصور.

وقال سموه: كان المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رحمه الله قائداً عربياً حكيماً منح عمره لوطنه ولشعبه ولشعوب الأمتين العربية والإسلامية الذي سيذكره التاريخ كرمز لقوة ووحدة اتحاد الإمارات وتطورها.

وأكد سموه أن الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم فقدوا أحد القادة البارزين في العالم الذي يتمتع بالحكمة والسخاء.

وأشار سموه إلى أن «دولة الإمارات في حكم المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، شهدت تعزيز مبدأ الشفافية وسيادة القانون ومشاركة المواطنين في صنع القرار.. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه».

وقال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في نعي قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودع اليوم قائداً عظيماً تفانى في خدمة وطنه وأجزل في العطاء لشعبه وللأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، سيظل، رحمه الله، خالداً في وجدانا نستلهم من مسيرته الفريدة وسيرته العطرة الدروس والعبر في العمل المخلص من أجل رفعة وطننا وتقدمه».

وأضاف سموه: «رحم الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتغمده بواسع رحمته».

حمدان بن محمد:

• «ليس سهلاً أن تنعى قائداً بحجم وطن، ورجلاً قضى حياته في رفعة شعبه وعز دولته».

صقر غباش: عرفنا خليفة قائداً حكيماً وأباً حانياً

نعى المجلس الوطني الاتحادي، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قائلاً: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى المجلس الوطني الاتحادي، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع رئيس الدولة وقائد مسيرة التمكين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس ليسكن بإذن الله مع الصديقين والأبرار».

وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش: «رحم الله والدنا خليفة بن زايد، عرفناه قائداً حكيماً وملهماً، وأباً حانياً معطاء لشعب الإمارات وشعوب العالم. ستبقى إنجازاته شاهدة على أنه قد أدى الأمانة وقام بها خير قيام، نسأل الله عز وجل أن يلهم دولة الإمارات قيادة وشعباً الصبر والسلوان».

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