«أقوال خليفة» ترسم الطريق لنهضة خالدة

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

كان لأقوال، المغفور له، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، أثر كبير في رسم الطريق لنهضة الدولة، وتطور سياستها الداخلية والخارجية، فكانت نبراساً يضيء الطريق، ويعزز قيم ومبادئ الاتحاد والمواطنة.

وتنوعت أقوال المغفور له في مجالات مختلفة، أبرزها الوطن والمواطن، والتعليم، والبيئة، والشأن الاتحادي، والثقافة، والسياسة الخارجية، والجندية، والاقتصاد، وغيرها من القطاعات المهمة، لتكون منهاجاً يهتدى به، ودستوراً للقادة والشعب، ومن أبرز أقوال المغفور له:

• «سنعمل بكل ما يقدّرنا الله عليه لتحقيق أماني المواطنين وتطلّعاتهم، وندعو الجميع إلى العمل على رفعة الوطن».

• «الاتحاد صونٌ لهويتنا، وتعزيزٌ لقدراتنا، وسندُ منعةٍ لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي».

• «الاتحاد مصدرُ قوةٍ لدعمِ الأشقاء والأصدقاء في العُمقين العربي والإسلامي».

• «الاتحاد ولاءٌ وانتماء ومسؤولية وهوية وطنية، وبذل وعطاء وواقع حياتي مُعاش».

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