خليفة بن زايد.. سيرة ومسيرة قائد عظيم.. فيديو
نشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" مقطع فيديو عن مسيرة فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".
#الشيخ_خليفة_بن_زايد_آل_نهيان … سيرة ومسيرة قائد عظيم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/jcisa01b8l— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 13, 2022
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