أقوال مأثورة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في مقاطع الفيديو المرفقة أقوال مأثورة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو ..

تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان ..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

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أقوال مأثورة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان..

"يجب التزود بالعلوم الحديثة والمعارف الواسعة والإقبال عليها بروح عالية، ورغبة صادقة على طرق مجالات العمل كافة، حتى تتمكّن دولة الإمارات خلال الألفية الثالثة من تحقيق نقلة حضارية واسعة"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/iUYUUgpixn — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 13, 2022

أقوال مأثورة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان..

"بناء الإنسان أفضل الاستثمارات فوق أرضنا، وهو الركيزة الأساسية لعملية التنمية"#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/8jsCW16hS7 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 13, 2022

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