3 إجراءات لتقليل استهلاك المكيفات للكهرباء صيفا

المصدر: الشارقة - مينا غالى

كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن عدد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة مع بدء الأجواء الصيفية الحارة، ما يستلزم استمرارية عمل أجهزة التبريد والمكيفات في المنازل لمدد طويلة، وإساءة استخدامها بما يؤدي لارتفاع قيمة الفواتير.

وأوضحت الهيئة في فيديو بثته عبر منصاتها الإلكترونية، أخيرًا، أن أجهزة المكيفات تعد الأكثر تسببًا في ارتفاع قيمة الفواتير خلال فصل الصيف، وهو ما يستدعي اتباع عدد من الإرشادات لتقليل الاستهلاك منها: ضبط درجة حرارة المكيف على 24 درجة مئوية، مع القيام بعمليات التنظيف المستمر لفلتر المكيّف بشكل منتظم.

وأكدت الهيئة على ضرورة استخدام مواد العزل الحراري لتقليل فترات عمل المكيفات، والتي من بينها طبقات مزدوجة من الزجاج الخاص بالنوافذ، والعازل للحرارة، فضلاً عن استخدام مواد العزل الحراري على الجدران.

كما وجّهت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مجموعة من النصائح عبر موقعها الإلكتروني، لترشيد استهلاك الكهرباء تتعلق بأجهزة الإنارة والثلاجات والسخانات الكهربائية والأجهزة الكهربائية، مؤكدة أهمية استبدال مصابيح الإنارة بمصابيح موفرة، والتي أصبحت تتوفر بالعديد من الأشكال والقدرات والألوان التي تتوافق مع جميع الاحتياجات.

ولفتت إلى أهمية استخدام نظم تحكم ذكية (حساسات أو مؤقت ضبط الوقت) تعمل عند الحاجة في بعض الأماكن، مع ضرورة مراجعة الإضاءة الخارجية (مواقف السيارات- أسوار) من ناحية العدد وشدة الإضاءة وكفاءتها وزمن التشغيل على أن تكون بمؤقت زمني.

وفيما يتعلق بأجهزة الثلاجات، أفادت الهيئة بضرورة الحرص عن شراء أجهزة الثلاجات أو الفريزر والتأكد من كونها مصنفة من قِبل هيئة الإمارات للمواصفات، وأن تكون من فئة الخمس أو الأربع نجوم على الأقل، فكلما زاد عدد النجوم زادت نسب التوفير السنوية، فضلاً عن ضرورة تقليل مرات فتح وغلق باب الثلاجة أو الفريزر بشكل متكرر أو فتح الباب لفترات طويلة.

وأكدت الهيئة أن أجهزة السخانات تعد من بين الأكثر استهلاكًا للكهرباء، ومن ثم يجب اتباع عدد من الإرشادات لتقليل استهلاكها من بينها ضرورة ضبط منظم حرارة السخان (الثيرموستات) على درجة حرارة قليلة وتركيب السخانات الكهربائية ذات الكفاءة العالية والتي تحمل علامة الجودة الإماراتية.

وشددت على ضرورة فصل السخانات تمامًا في شهور اعتدال الطقس وعدم الحاجة للاستخدام، وعزل أنابيب المياه الساخنة للتقليل من مقدار الفقد الحراري، واستخدام السخانات اللحظية بالأماكن التي لا تحتاج إلى كمية مياه ساخنة كبيرة بصورة مستمرة.

ودعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إلى إغلاق أجهزة الكمبيوتر والتلفاز عند عدم الحاجة للاستخدام وسحب الفيش من المأخذ الكهربي أو إغلاق المأخذ عند الانتهاء من العمل، منوهة بأنه من المفضل أيضًا جمع الملابس وكيها في وقت واحد بدلاً من كيها على دفعات وتشغيل المكواة عدة مرات.

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