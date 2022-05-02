شرطة أبوظبي تحتفي بـ «يوم العمال العالمي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

احتفت شرطة أبوظبي، أمس، بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام.

وكرّمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية عدداً من العمال والمستخدمين، ووزعت عليهم الهدايا، تقديراً لجهودهم في مسيرة التنمية والتطور.

وأكد مدير المديرية، العميد محمد ضاحي الحميري، أن التكريم يأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتعزيز قيمة الاحترام وبناء الإنسان.

ولفت إلى حرص المديرية المستمر على تقدير الخدمات والجهود التي يقدمها العاملون في مختلف المجالات، مؤكداً أن التكريم يمثل لفتة شكر وعرفان لجهود العمال والمستخدمين المتفانية، وإخلاصهم في العمل.

ونفذت المديرية نقاط توعية مرورية ميدانية للسائقين في الظفرة على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي. وأفاد مدير إدارة مرور الظفرة في مديرية المرور والدوريات، العقيد محسن سعيد المنصوري، بأن التوعية ركزت على أهمية عدم الانعطاف إلى اليسار، والالتزام بخط السير، وعدم الانشغال بغير الطريق، وإعطاء الأولوية للمشاة.

وعقد فرع العلاقات العامة في الإدارة محاضرة توعية لسائقي الشاحنات وعمّال الشركات، بالتنسيق مع شركات الجابر في مدينة زايد، في إطار حرص شرطة أبوظبي المستمر على تعزيز السلامة المرورية للعمال ولجميع فئات المجتمع.

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