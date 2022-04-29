مواقف المركبات مجانية في دبي لمدة 7 أيام ابتداء من الغد

المصدر: هنادي أبو نعمة –دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمة مواقف المركبات في دبي مجانا ما عدا المواقف المتعددة الطوابق، وذلك ابتداء من يوم غد الموافق 30 أبريل الجاري وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مايو، على أن يتم استئناف تحصيل رسوم المواقف بدءا من يوم السبت 7 مايو.

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في دبي في المناطق التي تحمل الرمز A، درهمين لنصف ساعة، في وقت تختلف الرسوم أحياناً وفقاً لرمز المنطقة الذي يعبّر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A، B، E، F، وتعكس الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات، وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة «312» وشارع «308» الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بر دبي.

يذكر أن مجانية الرسوم في خدمة المواقف في دبي في أيام الأحاد وذلك تماشيا مع نظام ساعات دوام العمل الرسمي الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع العام الحالي.

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