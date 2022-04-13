تعرف إلى ..مخالفة قيادة المركبات ببطئ على الطريق العام

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قالت إدارة المرور والدوريات في الإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، إن قيادة المركبات على الطرقات العامة ببطئ يعد تجاوز على حقوق السائقين الآخرين على الطريق وقد يؤدي إلى دفع سائقي المركبات القادمة من الخلف إلى التجاوز الخاطئ.



وأضافت أن بعض السائقين يعتقدون بأن القيادة البطيئة أو بسرعات تقل عن السرعات المحددة على الطريق تضمن رحلة سير آمنة وهادئة لهم ولغيرهم على مختلف الطرق والمحاور، ولكن العكس صحيح حيث قد تسبب حوادث مهلكة ومؤسفة.



وأشار مدير ادارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، المقدم الدكتور محمد عبد الله البحّار إلى أن المادة 84 من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أن عدم افساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجانب الأيسر، تصدر بحقهم مخالفة مرورية وغرامة مالية قدرها (400) درهم، مبيناً بأن هذا السلوك قد يعتبره البعض بسيطاً إلا أنه مخالفة صريحة وقد تكون نتائجها وخيمة على حركة السير والسلامة المرورية، لأنها تتسبب بعرقلة حركة السير والمرور وخلق حالة من الارتباك في الطريق.



وأوضح أن هناك نسبة من الحوادث المرورية أحد أهم أسبابها قيادة المركبة بسرعة أقل من السرعة المقررة على الطريق بحيث يقود السائق مركبته ببطء ومن دون مبرر وبشكل خاص على الجانب الايسر من الطريق، ولا يفسح الطريق لغيره من المركبات معرقلاً بذلك انسيابية حركة السير والمرور، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى قيام بعض المركبات التي خلفه بالتجاوز من الجانب الأيمن بصورة خاطئة والتسبب بحوادث مرورية جسيمة بليغة الأضرار والخسائر.



ودعا البحار قائدي المركبات على الطرق الداخلية والخارجية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم التجاوز وتخطي المركبات التي تسير أمامهم من اليمين، نسبه لما يمثله التجاوز من اليمين من خطورة كبيرة ويتسبب في وقوع حوادث مرورية اليمة وقد ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة، كما طالب مستخدمي الطريق بضرورة الانتباه والالتزام بالمسار وعدم تغييره إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو مسار الطريق والانتقال بعد التأكد من وجود مسافة أمان كافية بينهم وبين المركبات الأخرى مع ضرورة الالتزام باستخدام الاشارات الضوئية أثناء تغيير المسارات حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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