شرطة أبوظبي تفعل "الضبط الآلي" لغير الملتزمين بخط السير الإلزامي عند الإشارات الضوئية.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات سواء كانت منظمة بإشارات ضوئية أو غيرها من التقاطعات التي تلزم السائقين عند عبورها الالتزام بخط سير محدد، موضحة أنها بدأت بتفعيل الضبط الآلي للسائقين الغير ملتزمين بخط السير الإلزامي في التقاطعات، وذلك كما ذكرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية حرصها على منع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في التقاطعات من خلال تطبيق البند رقم 86 (عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي) من جدول الغرامات الملحق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، و عقوبة هذه المخالفة الغرامة المالية 400 درهم.

وأوضحت أن خط السير يكون إلزاميا وفقا لقواعد السير والمرور عند التقاطعات، حيث تمنع عمليات التجاوز و الخروج من مسار الى آخر في منطقة التقاطع، وتحدد خيارات السائق على مدخل التقاطع الزامية المسار الذي يجب ان يسلكه عند الخروج من التقاطع ، فيجب على السائق الراغب في الانعطاف جهة اليسار أو الدوران الكامل للخلف الالتزام بالمسارات المحددة لذلك اقصى اليسار وتشير الإحصائيات أن نسبة كبيرة من حالات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء المسببة للحوادث تكون نتيجة عدم التزام السائق المتسبب بخط السير الإلزامي.

شرطة أبوظبي : تفعيل "الضبط الآلي" لغير الملتزمين بخط السير الإلزامي عند الإشارات الضوئية. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/mgurdlQs29 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 17, 2022

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