وزير ريادة الأعمال يوضّح أفضل طريقة لحجز غرفة فندقية بـ"خصومات وأسعار مخفّضة"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور احمد بالهول الفلاسي، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في نسبة إشغال الغرف الفندقية بالدولة، مع توافد الكثير من السيّاح ذوي الدخول المرتفعة، الذين يأتون من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن "التهافت الدولي على الإمارات كوجهة سياحية ساهم في رفع أسعار الغرف الفندقية".

وقال الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، لمناقشة "سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة: "هناك عروض ترويجية حالياً ضمن حملة أجمل شتاء في العالم، ولكن تبقى عملية الأسعار خاضعة للعرض والطلب، وهو ما يفسّر الارتفاع الحالي في أسعار الغرف الفندقية، لاسيما وأن دولة الإمارات تعد حالياً الأعلى في الإقبال على الغرف الفندقية".

وفيما يتعلّق بإمكانية وجود إقرار أسعار تفضيلية للمواطنين والمقيمين في الدولة، قال الوزير: "التوجه العام في الوزارة عدم التدخل في الأسعار، لكن موضوع سعر الغرفة الفندقية له شقين هما توقيت الزيارة وأسبقية الحجز، فهناك ملاحظات وردت من دول مجاورة بأن مواطنيها يحصلون على أسعار أكثر مما يحصل عليه السائح لأجنبي، وبدراسة الأمر وجدنا أن بعض الشركات تقدّم أسعاراً مخفضة لجذب السياحة وهذا من ضمن استراتيجيات الشركات لفتح أسواق جديدة، والأهم من ذلك وجدنا أن السائح الأجنبي يحجز الغرفة الفندقية قبل مدة زمنية طويلة من قدومه إلى الدولة، وهذا له أثر كبير على السعر، أما بالنسبة للمواطنين والمقيمين هناك الكثير من الفنادق تقدّم خصومات تبدأ من 10% لهم"، مشدداً على أن الحصول على أسعار مخفّضة للغرف الفندقية يرتبط بالحجز المسبق بوقت طويل بحيث تختلف الأسعار.

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