دبي تستقبل 7.2 ملايين زائر دولي في 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبلت دبي خلال العام الماضي 7.28 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، مؤكدةً أهمية الدور الفعال الذي تلعبه في تعافي قطاع السياحة العالمي، ولتبرهن كذلك على أنها تخطو خطوات ثابتة لتحقيق النمو المستدام، في إطار سعيها الدؤوب لتصبح الوجهة المفضّلة للزيارة في العالم.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد بلغ عدد زوار دبي في الربع الأخير من عام 2021 أكثر من 3.4 ملايين زائر، وهو ما شكّل 74% من إجمالي عدد الزوار الدوليين للفترة ذاتها من عام 2019، وبالتالي أثر بشكل إيجابي في أداء قطاع الفنادق، ليتجاوز مستويات ما قبل الأزمة العالمية التي تسبب فيها انتشار «كوفيد-19».

ومن المتوقع أن يواصل قطاع السياحة في دبي تقديم أداء إيجابي خلال العام الجاري وما بعده، حيث تؤكد بيانات أعداد الزوار الدوليين لدبي 2021 على مرونة وعودة قطاع السياحة والسفر في المدينة بكل زخم وقوة، مؤكدة دوره المهم في دفع عجلة الاقتصاد، وهو ما تزامن مع اختيار دبي من قبل «تريب أدفايزر» أحد أهم مواقع السياحة والسفر في العالم، كأفضل وجهة للمسافرين في العالم لعام 2022، وهو ما يعكس تزايد ثقة المسافرين الدوليين بدبي كوجهة آمنة مفضلة للزيارة.

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: «في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموه السديدة، تمكنّا من تحقيق إنجاز مهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة، على الرغم من الظروف القاسية، والتحديات التي مر بها العالم بأسره خلال العامين الماضيين، وقد استطعنا ــ من خلال استثمار قدراتنا وإمكاناتنا، وما أظهرناه من كفاءة ومرونة في التعامل معها ــ تحويل التحديات إلى فرص، كما أن النتائج المشجعة لأعداد زوار المدينة خلال العام الماضي ستسهم في تعزيز رحلتنا لجعل دبي الوجهة الأكثر زيارة، وكذلك المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل».

وأوضح أن دبي، وبدعم من شركائها المحليين والدوليين، أسهمت في تعافي قطاع السياحة العالمي، كما أصبحت نموذجاً يحتذى في التعامل بكفاءة عالية مع هذه الجائحة، لتستقبل الزوار من شتى أنحاء العالم بكل يسر وأمان، حيث مكّن نهج دبي الاستباقي والإبداعي والملائم، والتنسيق المشترك مع كل الأطراف، من إرساء الأساس لتسريع وتيرة التعافي، الذي عززه افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، وكذلك ما شهدته المدينة من احتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار جهودها للتغلب على تأثير قيود السفر الدولية في الأسواق الرئيسة العالمية، واصلت دبي المحافظة على السمعة التي اكتسبتها كوجهة آمنة مفضلة للزيارة في الوقت ذاته، ما جعلها تجذب الزوار الدوليين طوال 2021 من الأسواق المتاحة، لتستعيد بذلك الزخم الذي عهدته من أبرز أسواقها الرئيسة، وتسجل نمواً فيها، فقد استقبلت 910 آلاف زائر من الهند (بنمو 5.3% على أساس سنوي)، وجاءت السعودية في المركز الثاني بواقع 491 ألف زائر (بنمو 22.8% على أساس سنوي)، بينما استقبلت 444 ألف زائر من روسيا (بنمو 50.3% على أساس سنوي)، و420 ألف زائر من المملكة المتحدة (بنمو 7.1% على أساس سنوي).

وقد جاءت الزيادة في أعداد الزوار من مناطق جغرافية عدة مهمة، حيث أسهمت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما نسبته 26% من إجمالي عدد الزوار، ما يدل على مدى جاذبية دبي للمسافرين من الأسواق المجاورة. فيما شكلت منطقة أوروبا الغربية 22%، حيث تصدرت المملكة المتحدة، تلتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا تباعاً، بينما استحوذت جنوب آسيا على 18%، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 15%.

وأسهمت السياحة الداخلية في تحسين مستويات أداء الفنادق إلى جانب استضافة الزوار الدوليين، حيث كان أداء فنادق دبي قوياً ومميزاً في الربع الأخير من عام 2021، على مختلف المستويات، بالمقارنة مع عام 2020، وبناء على ذلك، وللمرة الأولى، فقد تجاوز أداء الفنادق في العام الماضي مستويات ما قبل الجائحة، ليبلغ متوسط نسبة الإشغال أكثر من 81.4% مقارنة بـ80.7% للربع الأخير من عام 2019.

أما بالنسبة لنسبة إشغال فنادق دبي لعام 2021 بشكل عام، فقد وصلت نسبة الإشغال في المتوسط إلى نحو 67%، مقارنة بـ54% في عام 2020، ما يجعلها ضمن أفضل أداء على مستوى العالم.

كما أن استمرار الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع أسهم في زيادة عدد المنشآت الفندقية خلال عام 2021، ما يعني إعطاء المزيد من خيارات الإقامة للضيوف، سواء من داخل الدولة أو خارجها، والذي وصل إلى 755 منشأة فندقية، وفّرت 137 ألفاً و950 غرفة، مقارنة بـ711 منشأة فندقية، بعدد 126 ألفاً و947 غرفة في عام 2020. كما قضى النزلاء وقتاً أطول في فنادق دبي، حيث بلغ متوسط مدة الإقامة 4.6 ليلٍ مقارنة بـ4.2 ليلٍ في عام 2020، في حين بلغ عدد الغرف المحجوزة (مبيت) 31.47 مليون غرفة، شكل نمواً بنسبة 53.7% مقارنة بعام 2020، ونحو 98% من إجمالي عدد الغرف المحجوزة لعام 2019.

وتُظهر البيانات الصادرة من شركة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أن الطلب على الغرف الفندقية في دبي يعادل لندن وباريس وأوسلو مجتمعة، كما شكلت الغرف الفندقية المبيعة في دبي خلال 2021 ما نسبته 1% من إجمالي مثيلاتها عالمياً.

مرحلة جديدة مع «إكسبو 2020 دبي»

ومثّل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر 2021 بداية مرحلة جديدة لقطاع السياحة في المدينة، حيث يسهم في تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات ودبي للاحتفاء بأفضل الأعمال والثقافات العالمية، وكذلك توحيد الجهود مع الدول الأخرى لبناء عالم أفضل. ويواصل «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعد أول وأكبر تجمع يقام بعد الجائحة، جذب المزيد من الزوار إلى المدينة، حيث سجل نحو 11.6 مليون زيارة خلال أربعة أشهر.

وتمكّنت دبي من تحقيق نتائج متقدمة في المؤشرات الدولية لعام 2021، الأمر الذي أسهم في تعزيز سمعتها كمدينة عالمية متعددة الثقافات مفضلة للحياة والإقامة، لاسيما أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك جعلها أكثر جاذبية للزوار الدوليين، وأيضاً المستثمرين والموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات. فوفقاً لنتائج تقرير «الثروات العالمية ونمط الحياة»، و«مؤشر نمط حياة جوليوس باير 2021»، فقد عزّزت دبي مكانتها مركزاً عالمياً لحياة الرفاهية والفخامة والأعمال، وقوة تجارية ووجهة سياحية مرغوبة، ما أدى إلى ارتقائها على تصنيف المؤشر لتشغل المركز الـ12 عالمياً والأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

من جهة أخرى، حلّت دبي في المركز الثالث في مؤشر تنافسية المواهب العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل، كما تقدمت دولة الإمارات 10 مراتب لتحتل المركز الرابع كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الـ14 من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي. كما جاءت الدولة في صدارة مؤشر «القانون والنظام العام 2021» الصادر عن مؤسسة «جالوب» البحثية الدولية، حيث تبوأت صدارة الترتيب العالمي في مؤشر الأمن الشخصي، إلى جانب أنها جاءت في المركز الثاني على مستوى العالم في الترتيب العام للمؤشر، الذي يتضمن الشعور العام بالأمن والسلامة الشخصية.

وجاءت دبي في المركز الأول كأفضل وجهة عالمية، وكذلك الوجهة الأولى لـ«محبي المدن»، والرابعة لـ«محبي الطعام» على قائمة موقع «تريب أدفايزر» لأفضل أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها في تلك الوجهات في جميع أنحاء العالم على مدار 12 شهراً ما بين الأول من نوفمبر 2020 إلى 31 أكتوبر 2021، إذ تعود أهمية هذا الإنجاز العالمي الجديد لكون تحديد الوجهات الفائزة يتم بناءً على جودة وكمية التعليقات والتقييمات الخاصة بكل فئة من الجوائز من جانب المسافرين.

مبادرات جديدة لتحفيز النمو

هناك الكثير من الاستراتيجيات والخطط التنموية التي من شأنها الإسهام في جعل دبي مدينة المستقبل، وكذلك تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للاستثمار والأعمال والسياحة. ولعل من أبرزها «خطة دبي الحضرية 2040»، التي تهدف إلى وضع خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان، وهدفها الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار.

• دبي تستعيد زخم أسواقها الرئيسة مع استقبال أكثر من 910 آلاف زائر من الهند.

• متوسط نسبة إشغال فنادق دبي بلغ 67% في2021 لتكون بين الأفضل أداءً عالمياً.

• أداء الفنادق في دبي خلال الربع الأخير من عام 2021 تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

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