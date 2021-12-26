عرض مذهل للألعاب النارية بسماء المجاز وشاطئ خورفكان

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تستعد الوجهات العائلية الشهيرة، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، إذ تنظم كل وجهة فعاليات خاصة لاستقبال العام الجديد في 31 ديسمبر، تشمل عروض الألعاب النارية، وتجارب الطعام المذهلة والتخييم.

وسيضيء عرض الألعاب النارية الرائع سماء الشارقة في واجهة المجاز المائية لمدة 10 دقائق مع بدء العد التنازلي للعام الجديد. وتشكل هذه الوجهة الترفيهية المعروفة بمطاعمها المتميزة والمتنوّعة مكاناً مفضلاً للعائلات، خلال ليلة رأس السنة الجديدة، وقد اجتذبت آلاف الزوّار على مدار السنوات القليلة الماضية. أما شاطئ خورفكان على الساحل الشرقي، فسيكون هذا العام أحد أجمل الشواطئ وأكثرها تألقاً في دولة الإمارات، وسيقدم عرضاً مذهلاً للألعاب النارية لمدة 10 دقائق.

وسيتمكن الزوّار والعائلات من الاستمتاع بعشاء شهي من مجموعة متنوّعة من المأكولات، ومشاهدة الألعاب النارية المبهرة في المقاهي والمطاعم الموجودة في كلا الوجهتين.

كما سيتم تنظيم تجربة طعام مميزة ليلة رأس السنة في أجواء هادئة في جزيرة النور يوم 31 ديسمبر من 7:00 مساءً حتى منتصف الليل.

وسيتمكن الضيوف من حجز الطاولات بجانب مياه البحيرة الهادئة، حيث يمكنهم الاستمتاع بإطلالة حصرية لمشاهدة عروض الألعاب النارية في واجهة المجاز المائية بعيداً عن صخب المدينة. وستكون الموسيقى الحية والمأكولات الرائعة جزءاً من هذه التجربة الخاصة.

كما يقدم مركز مليحة للآثار ليلة لا تُنسى للزوّار ليلة رأس السنة في مليحة، حيث يقدم عروضاً حية تشمل: رقصة التنورة التقليدية ورقصة النار وجلسة الجيتار. وسيتمكن الضيوف من قضاء الليل في صحارى مليحة السحرية داخل المخيمات.

الضيوف يمكنهم الاستمتاع بإطلالة حصرية لمشاهدة عروض الألعاب النارية في واجهة المجاز المائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news