«دبي للتسوق»: تخفيضات حصرية تصل إلى 90%

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يضم مهرجان دبي للتسوق الكثير من الفعاليات والأنشطة الممتعة والمشوقة، حيث سيكون عشاق التسوق على موعد مع عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، الذي يعود هذا العام بتاريخ 26 ديسمبر في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» لخوض تجربة تسوق لا مثيل لها. حيث سيتمكنون من شراء منتجات تقدمها أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية وبتخفيضات هائلة تصل إلى 90% في كل من: مول الإمارات، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وماي سيتي سنتر البرشاء، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً.

وبالإضافة إلى التخفيضات المميزة التي تشمل العديد من العلامات التجارية مثل Bath and Body Works، وBALMAIN، وBetter Life، وCrate & Barrel، وJackey's Electronics، وGiordano، وLululemon، وغيرها الكثير. وسوف يستمتع المتسوقون بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحيّة التي تناسب كافة أفراد العائلة، إلى جانب العديد من الجوائز القيمة في مراكز التسوق المشاركة.

ولإضفاء المزيد من التشويق على أجواء التسوق هذا العام، سيحظى سكان وزوار دبي بفرصة رائعة للفوز أثناء تسوقهم عند إنفاق 300 درهم أو أكثر دفعة واحدة أو على مراحل، حيث سيكون بإمكانهم تحميل إيصالات الشراء على تطبيق «شير» للدخول في السحب للفوز بمليون نقطة من «شير»، وكذلك جائزة «كن مليونير 12 ساعة من التخفيضات خلال مهرجان دبي للتسوّق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news