اعتماد تطبيق المرور الاخضر لدخول جميع الدوائر المحلية في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

دعما للجهود الوطنية في التعافي من جائحة كوفيد-19 وتأمين صحة وسلامة المجتمع أعلن فريق الطوارئ والازمات والكوارث المحلي بامارة عجمان بالتنسيق مع المجلس التنفيذي في الاماره، عن تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات والدوائر الحكومية المحلية بعجمان للموظفين والمراجعين، وذلك دعما للقرار المعتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن تطبيق نظام المرور الاخضر في جميع الجهات الاتحادية.

ويطبق النظام ابتداء من 3 يناير 2022 بالسماح لدخول تلك الجهات فقط للمطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم في حال إجرائهم فحص PCR والأطفال من هم دون الـ 16 عاما.

وينوه فريق الازمات والكوارث بضرورة الالتزام بالاجراءات حسب البروتوكول الوطني المعتمد في ظل انتشار المتحورات لفيروس كوفيد-19 لضمان استدامة جهود التعافي في الدولة.

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