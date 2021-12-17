5000 شخص يشهدون حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوّق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حضر أكثر من 5000 شخص حفل افتتاح الدورة الـ27 لمهرجان دبي للتسوق، الذي أقيم أول من أمس في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، والذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية مع الحفل المميز الذي أحياه كل من النجمة بلقيس فتحي والنجم محمد حماقي على مسرح الواقع المعزز، وكذلك العروض الضوئية الاستثنائية على واجهة برج خليفة، ونافورة دبي الراقصة، إلى جانب العروض الفنية الرائعة التي أقيمت في تلك الليلة، لتمثل بداية مميزة للمهرجان، الذي سيواصل فعالياته وعروضه المميزة حتى تاريخ 30 يناير 2022.

ويعتبر مهرجان دبي للتسوق أطول حدث من نوعه، والذي أصبح احتفالاً مميزاً يترقبه المواطنون والمقيمون والزوار في كل عام.

ويوفر المهرجان تجربة مميزة للجميع من العروض الترويجية، والجوائز القيّمة، والحفلات الموسيقية، والعروض الترفيهية، وعروض الألعاب النارية، والأسواق الخارجية المنتشرة في أنحاء المدينة، وتجارب المأكولات، والعديد غيرها.

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